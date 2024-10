Vatikan rügt Schweizer Bischöfe für Umgang mit Missbrauchsfällen

Sechs Mitglieder der Schweizer Bischofskonferenz (SBK) haben eine förmliche Zurechtweisung aus dem Vatikan erhalten: Hintergrund ist Fehlverhalten im Umgang mit sexuellem Missbrauch.

Der Brief aus Rom geht auf einen Bericht von Nicolas Betticher zurück, der sechs SBK-Mitgliedern Fehlverhalten im Zusammenhang mit Meldungen über sexuellen Missbrauch vorwarf. Das Dikasterium für die Bischöfe unter der Leitung von Kardinal Robert Francis Prevost habe das Verhalten als „nicht korrekt erachtet“, es habe sich herausgestellt, „dass die im kanonischen Recht vorgesehenen Verfahren nicht ordnungsgemäß befolgt wurden“, heißt es in einer Stellungnahme der SBK.

Die festgestellten Unregelmäßigkeiten sind offenbar schwerwiegend genug, dass der Vatikan eine klare Rüge ausgesprochen hat: „Aufgrund dieser formalen Irregularitäten erteilte das Dikasterium für die Bischöfe kanonische Rügen“, schreibt die SBK. Das Dikasterium fordere „die gesamte Schweizer Bischofskonferenz auf, künftig aufmerksamer zu agieren, die gemeldeten Missbrauchsfälle mit größter Sorgfalt und Fachkenntnis zu behandeln und dabei alle geltenden Normen des Ermittlungsverfahrens strikt einzuhalten.“

Kein formelles Verfahren eingeleitet

Es hätten sich hingegen „keine Hinweise auf strafbare Vergehen, Vertuschung, Nachlässigkeit oder Fehler, welche die Einleitung eines kanonischen Strafverfahrens erforderlich machen würden“ gefunden, schreibt die SBK nun. Dies bedeutet, dass die sechs betroffenen Schweizer Bischöfe sich keinem weiteren formellen Verfahren unterziehen müssen.

Bei den gemaßregelten Bischöfen handelt es sich um die amtierenden Bischöfe Jean-Marie Lovey vom Bistum Sitten und Charles Morerod, Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg sowie Weihbischof Alain de Raemy, der als Apostolischer Administrator im Tessin wirkt, ebenso betrifft die Maßregelung Territorialabt Jean Scarcella von der Abtei Saint-Maurice. Dazu kommen der pensionierte Weihbischof Peter Bürcher und der pensionierte Erzbischof Jean-Claude Périsset.

Bischöfliches mea culpa

Die Schweizer Bischöfe zeigen sich in der Mitteilung der Bischofskonferenz reumütig und bußfertig. Sie „bedauern zutiefst die Fehler, Versäumnisse und die Unterlassungen in der Anwendung der kanonischen Normen, welche das Dikasterium für die Bischöfe festgestellt hat“. Sie befänden sich „in einem Lernprozess und möchten ihren Willen erneut zum Ausdruck bringen, durch ihre Aufmerksamkeit, ihre Sorgfalt, eine bessere Kenntnis der kirchenrechtlichen Verfahren sowie die Fortsetzung der bereits eingeleiteten nationalen Maßnahmen gegen die Missbräuche in der Kirche entschiedener vorzugehen. Dies soll nicht zuletzt durch eine professionelle Präventionsarbeit erreicht werden.“

Natürlich trügen die Bischöfe „eine schwerwiegende Verantwortung bei der Behandlung von Berichten bezüglich mutmaßlicher Missbräuche oder Vertuschungen“. Gleichzeitig müssten sie ebenfalls „die grundlegenden Rechtsprinzipien beachten, wie die Unschuldsvermutung bis zum endgültigen Urteil, den vollen Schutz aller Beteiligten, insbesondere der betroffenen Personen“. Daher seien sie verpflichtet, mit der Berichterstattung über Fälle sorgfältig umzugehen und müssten die Anwendung von Vorsichtsmaßnahmen bei Vorliegen plausibler Tatsachen gewissenhaft abwägen.

In seinen Schreiben habe Kardinal Prevost die von den Mitgliedern der SBK in den letzten schwierigen Jahren gemachten deutlichen Fortschritte anerkannt, schreibt die SBK. Dabei sei man in der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen effizienter geworden, indem in der Schweiz zunehmend qualifiziertes Personal angestellt, sowie mit unabhängigen Institutionen intensiver zusammengearbeitet werde.

Weitere Briefe folgen

Die betroffenen Schweizer Bischöfe dürften mit einer Rüge aus Rom gerechnet haben. Dessen ungeachtet haben sie sich jedoch dafür eingesetzt, dass eine möglichst klare und zeitnahe Stellungnahme aus Rom erfolgt. Noch im Juni 2024 hatte die SBK schriftlich auf die Antwort gedrängt, die jetzt, weitere vier Monate später, eingetroffen ist.

Drei der gerügten Bischöfe haben laut der SBK bereits persönliche Antworten aus Rom erhalten. Sie würden diese ebenfalls direkt kommunizieren, heißt es von der SBK. Weitere persönliche Schreiben würden noch folgen.

