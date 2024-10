Unser Filmtipp: Jenseits der blauen Grenze ( © Jakob Fliedner, Wood Water Films)

Unser Filmtipp: Jenseits der blauen Grenze

Im Sommer 1989 steht eine talentierte DDR-Leistungsschwimmerin vor einer Gewissensentscheidung. Auf der einen Seite lockt die Berufung in den Olympia-Kader, auf der anderen Seite hält ihr Freund die Gängelungen durch den Staat nicht mehr aus und will in den Westen fliehen.

Lesen Sie auch 25/09/2024 Unser Filmtipp: Die Kinder aus Korntal Dokumentarfilm über den Missbrauchsskandal in der evangelischen Brüdergemeinde Korntal, wo es in Kinder- und Jugendfürsorge-Einrichtungen seit den 1950er-Jahren zu entsetzlichen ... Gemeinsam entscheiden sie sich für die Flucht und versuchen schwimmend, über die Ostsee in den Westen zu gelangen. In dem naturalistisch gefilmten Drama wechseln Szenen auf offenem Meer mit Rückblenden in den repressiven Alltag, wobei die Montage beide Stränge motivisch geschickt miteinander verknüpft. Die glänzenden Hauptdarsteller und die strenge Struktur tragen gleichermaßen zu einem Film über beengende Verhältnisse und den Versuch bei, sich unter Einsatz des Lebens davon buchstäblich freizuschwimmen. - Sehenswert ab 14. (FilmDienst)

Hier zur Rezension *Redaktioneller Hinweis: Die rezensierten Filme werden durch den Filmdienst ausgesucht und bearbeitet. Die Katholische Filmkommission für Deutschland ist die Herausgeberin des Portals Filmdienst.de. Sie ist ein Gremium, das im Auftrag der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz arbeitet.

