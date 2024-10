Neues Kuratorium für „Tagespost"-Stiftung – Erzbischof Gänswein dabei

Georg Gänswein im Jahr 2023 im Interview mit Silvia Kritzenberger von Radio Vatikan/Vatican News - Gänswein ist nun Mitglied einer Stiftung, die katholischen Journalismus fördern will (@FrancoPiroli)

Das neu gegründete Kuratorium der katholischen „Tagespost"-Stiftung für katholische Publizistik strebt laut Pressemitteilung insbesondere „die Ausbildung junger Journalisten, die Präsenz der katholischen Stimme in den neuen Medien und die überzeugende Verkündigung des katholischen Menschenbildes" an.

Zu den Mitgliedern des Kuratoriums gehören neben Erzbischof Georg Gänswein, Vatikan-Botschafter für die baltischen Staaten und früher Sekretär von Joseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI., auch Benedikts Biograf, der Publizist Peter Seewald, der Augsburger Weihbischof Florian Wörner, die Philosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, der Unternehmer Thomas Rusche, die Finanzexperten Rüdiger von Stengel und Susanne Zeidler sowie die CDU-Politikerin und Lebensrechtsaktivistin Mechthild Löhr und der Unternehmer Bernd Kreuter.

Das Kuratorium hatte sich am 18. Oktober auf Schloss Zeil in Leutkirch im Allgäu konstituiert. Das Gremium soll die strategische Ausrichtung der Stiftung steuern. Geleitet wird es von Fürst Erich von Waldburg-Zeil und Kardinal Kurt Koch, dem Ökumene-Verantwortlichen des Vatikans.

Objektiven Journalismus stärken



„In einer Zeit, in der der Glaube in den Medien immer weniger Raum findet, ist es unsere Aufgabe, den katholischen Journalismus zu stärken und die Stimme der Kirche wieder deutlicher hörbar zu machen", so Waldburg-Zeil. Man wolle Journalismus unterstützen, der nicht Meinungen und Ideologien nachlaufe, sondern sich der objektiven Wahrheit verpflichtet fühle.

Das Kuratorium bietet Waldburg-Zeil zufolge eine Vielfalt an Fachwissen und Engagement. Damit wolle man sicherstellen, „dass die Stiftung ihre Ziele erreicht und der katholische Journalismus eine starke Zukunft hat". Die „Tagespost"-Stiftung für katholische Publizistik wurde laut eigener Aussage 2019 vom emeritierten Papst Benedikt XVI. (1927-2022) ins Leben gerufen, um unabhängigen katholischen Journalismus zu fördern. Benannt ist sie nach der katholischen Wochenzeitung „Die Tagespost", die in Würzburg erscheint.

(kna - mo)