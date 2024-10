Deutschland: „Eine kleine Sensation“

Die Zustimmung des Papstes zum Abschlussdokument der Weltsynode ist aus Sicht der Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, eine „kleine Sensation“.

Lesen Sie auch 27/10/2024 „Synodalität ist nicht mehr rückgängig zu machen“ Die fünf deutschen Bischöfe, die an der Weltsynode teilgenommen haben, sind zufrieden mit dem Erreichten. Jetzt stünden „viele Türen offen“, sagten sie am Sonntagmorgen in Rom.

„Indem er auf ein Nachsynodales Schreiben verzichtet, gibt er der Weltsynode eine große Bedeutung im synodalen Prozess. Ihre Beschlüsse sollen in der Weltkirche direkt umgesetzt werden“, erklärte Stetter-Karp am Sonntag in Berlin. Am Wochenende war die mehrjährige, größte Beratungsrunde der katholischen Kirche seit Jahrzehnten zu Ende gegangen.

„Deutlich zu erkennen ist aber nach wie vor, dass auch diese Weltsynode eine Bischofssynode war“, betonte Stetter-Karp. Die Beteiligung von Laien, also nicht geweihten Personen, habe die Gesprächskultur verändert und die Vielfalt der Welt stark gemacht. „Aber sie ging nicht so weit, aus der unveräußerlichen Würde jedes Menschen auch eine konsequente Gleichrangigkeit der Geschlechter abzuleiten.“ Es verwundere daher nicht, dass es zu den Formulierungen des Schlussdokuments in dieser Frage viele Gegenstimmen gegeben habe.

Stetter-Karp sieht weiterhin offene Diskriminierung

Stetter-Karp sprach von einer „noch immer unveränderten Anthropologie der Kirche, die Frauen für ihre Mütterlichkeit, ihre Leidensfähigkeit und Warmherzigkeit wertschätzt, nicht aber für Fähigkeiten des Führens, des Entscheidens, der Bekleidung kirchlicher Weiheämter“. Offenbar sei kein ausreichender Wille da, eine offene Diskriminierung zu beenden.

ZdK-Vizepräsident Thomas Söding verwies darauf, dass es im Abschlussdokument zugleich aber auch heiße, es gebe keinen Grund, warum Frauen nicht „führende Rollen in der Kirche“ übernehmen sollten. Es sei ein Verdienst der Synode, dass die Frage der Weihe von Diakoninnen offengehalten worden sei.

Stetter-Karp erinnerte an den Beginn des Reformdialogs Synodaler Weg in Deutschland: „Das Grauen des Missbrauchsskandals war der Auslöser für gemeinsame Beratungen und Beschlüsse. Wir sehen uns hierzulande in der Pflicht, auch die Strukturen der Kirche anzuschauen. Sie sind mit eine Ursache dafür, dass Machtmissbrauch, sexuelle Gewalt und Vertuschung so lange geschehen konnten. Auf der Weltsynode ist dieses Thema aber so gut wie gar nicht durchleuchtet worden.“

(kna – sk)