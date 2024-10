Ö: Franziskaner rufen zu Gebet und Fasten auf

Die Franziskaner im Heiligen Land und der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pizzaballa, haben für den 7. Oktober zu einem Tag des Gebetes und des Fastens aufgerufen. Einige Tage später hatte auch Franziskus öffentlich einen Gebets- und Fastentag für den Jahrestag der Hamas-Attacke 2023 ausgerufen. dem schließen sich die Franziskaner in Österreich an.

Lesen Sie auch 04/10/2024 Ö: Kirchliche Hilfswerke verlangen weltoffene und humane Politik Die Vollversammlung der Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz hält im Blick auf anstehende Regierungsverhandlungen politische Grundsätze fest: Absage an ...

Der Provinzial der Österreichischen Franziskanerprovinz, P. Fritz Wenigwieser, hat die Mitbrüder in Österreich und alle Gläubigen, die mit den Franziskanern verbunden sind, dazu aufgerufen, am Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel für den Frieden in Nahost zu beten.

„Lobbyisten des Friedens"

„Frieden ist nicht nur etwas, das wir an die Mächtigen in Nahost delegieren sollen. Friede beginnt bei uns selbst. Insofern wir Christen daran glauben, dass Gott uns durch seinen Sohn beisteht, kann jeder Christ einen konkreten Beitrag zum Frieden leisten", so Wenigwieser. Er fügte hinzu: „In diesen Tagen erleben wir auf unterschiedliche Weise viele Kundgebungen zum 7. Oktober. Für uns Christen ist klar: Wir stehen auf keiner politischen Seite. Wir sind Lobbyisten des Friedens."



„Verzicht gibt etwas"

Fasten sei ein geeignetes Mittel der Umkehr: „Verzicht nimmt nichts, sondern Verzicht gibt etwas", so Wenigwieser: „Durch das Fasten nimmt der Beter das existenziell Wichtige in den Blick: die Notwendigkeit von Frieden in uns selbst und in der Welt."

(kap - mo)