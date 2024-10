Ghana: Ordensleute im Kampf gegen Plastikmüll

Ordensleute in Ghana nehmen sich Zeit, um einer breiteren Öffentlichkeit die Notwendigkeit des Schutzes der Schöpfung näherzubringen. Sie konzentrieren sich dabei besonders auf die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll, die vor allem in den Vororten der Städte zu einem großen Problem geworden ist.

Von Sr. Sylvie Lum Cho, MSHR

Die Verschmutzung ist in Donkorkrom, in der östlichen Region von Ghana (Westafrika), leicht zu erkennen. Bei einem Spaziergang sieht man von der Haustür über die Straßen bis hin zu den Märkten Plastiktüten auf dem Boden liegen. Die Einwohner von Donkorkrom trinken häufig Wasser in Beuteln, und oft wird das Plastik nach dem Trinken einfach irgendwo auf den Boden geworfen. Es ist nicht ungewöhnlich, Plastikmüll auf Schulen- oder Kirchengeländen zu sehen, trotz zahlreicher Appelle von Priestern und Ordensleuten, umsichtiger zu sein.

Zerstörung durch Verschmutzung

Das unachtsame Wegwerfen von Plastikresten hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Umwelt. So schwemmt der Regen das Plastik in das Erdreich, was oft erst dann bemerkt wird, wenn die Acker zur Bepflanzung umpflügt werden und ein tote Boden zum Vorschein kommt, auf dem aufgrund der Plastikverschmutzung nichts mehr gedeien kann. Ein weiteres Problem der Plastikverschmutzung besteht darin, dass das Wasser bei Regen nicht mehr abfließt, weil die Plastikteile die Abflussrinnen verstopfen. Dies führt zu Überschwemmungen und erhöht den Schaden für die Gemeinschaft. Einige der vom Regen oder von Überschwemmungen verspülten Kunststoffe bleiben im Gras hängen, wodurch auch Tiere ums Leben kommen. Die Plastikverschmutzung schadet dem Boden, den Tieren und damit der Schöpfung Gottes.

Suchen nach Lösungen

Die Ordensleute haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Gesellschaft für die Notwendigkeit des Umweltschutzes zu sensibilisieren. Sie sprechen die Gemeinschaft bei Aktivitäten auf dieses Thema an, schaffen aber vor allem durch ihre eigene Lebensweise Bewusstsein. Ihr Ziel ist es, in ihren Ordensgemeinschaften und Pfarreien konsequent Umweltschutz zu praktizieren, sodass die Mitglieder der Ortsgemeinde, wenn sie ihre Häuser besuchen, dies sehen, sich dessen bewusst werden und dem Beispiel folgen. Die Ordensleute sind auch der Meinung, dass dieser Kampf nur dann erfolgreich sein kann, wenn es Ersatz für Plastik gibt. In diesem Sinne planen sie die Herstellung von Einkaufstaschen aus nachhaltigen Fasern und Materialien, die bewusst zum Einkaufen verwendet werden können, anstatt zahlreiche Plastiktüten aus dem Geschäft mitzunehmen, was nur zu einer weiteren Verschmutzung beiträgt. Sie glauben, dass diese Schritte einen positiven Mentalitätswandel in der Gesellschaft bewirken werden.

Prozession bei Kerzenlicht

Im Juni 2024 zogen die Ordensleute des Apostolischen Vikariats Donkorkrom in einer Lichterprozession durch die Stadt und setzten sich dabei mit Plakaten und einem Banner für Umweltschutz ein. Angeführt wurde die Prozession von Pater Bernard Adjei Appiah, SVD, Präsident der African Religious Union, Ghana, und zuständig für die St. Francis Xavier Catholic Cathedral in Donkorkrom. Die Lichterprozession war eine der Initiativen, die von der Konferenz der Höheren Ordensoberen in Ghana zur Feier des von Papst Franziskus ausgerufenen Heiligen Jahres und des Sonderjahres für die Ordensleute unter dem Motto „Du sendest deinen Geist aus und erneuerst das Angesicht der Erde“ (Ps 104,30) vorgesehen sind. In der Schlussansprache sagte Pater Bernard: „Während wir alle auf dem Weg sind, hat Gott uns etwas sehr Schönes geschenkt, nämlich die Erde. Wir sollen uns um sie kümmern, nicht sie zerstören oder ruinieren." Außerdem forderte er die anwesenden Schüler und Studenten auf, das Plastik, das sie auf dem Schulgelände finden, aufzusammeln, und rief je einen Vertreter der anwesenden kirchlichen Gruppen und Institutionen auf, sich für den Schutz der Erde einzusetzen.

Prozession der Ordensleute und Laien des Apostolischen Vikariats Donkorkrom.

Fortlaufender Sensibilisierungsprozess

Die Sensibilisierung für das Problem der Plastikmüllverschmutzung ist ein kontinuierlicher Prozess, der schon einige Früchte trägt. Dazu gehört die Tatsache, dass jedes zweite Kind in der Kinderkrippe darauf achtet, seine Keksverpackungen aus Plastik in einem Mülleimer zu entsorgen und nicht auf den Boden zu werfen. Auch die Kinder der Sonntagsschule wissen, dass sie Plastik, das sie auf dem Boden finden, aufheben sollten. Als nächsten Schritt in den Sensibilisierungsbemühungen planen die Ordensleute, anstelle von Bannern Mülleimer zur Plastiksammlung auf den Straßen mitzutragen, um die Botschaft in der Gemeinde leichter zu vermitteln.

(vatican news)



#sistersproject