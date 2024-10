Das Ziel im Blick: Leben und arbeiten auf gutem Grund.

Buchtipp: Das Ziel im Blick

Was will ich eigentlich in meinem Leben? Wie finde ich heraus, was das letzte Ziel meines Lebens ist? Und was hat Gott damit zu tun? Die Theologin und Ordensschwester Igna Kramp legt in ihrem Buch anhand von ignatianischen Impulsen offen, wie sich durch sie Lebensziele erschließen lassen.

Es ist nicht gut „das Ding an sich für mich" zu wollen, hält Kramp in ihrem Buch fest. Im Licht des christlichen Glaubens thematisiert sie, wie Menschen ihren Lebensweg und ihr Glück finden. Wahrhaft kluge Ziele, das hebt sie gleich zu Beginn hervor, sollten laut Kramp immer auch „in Berührung mit dem letzten Ziel meines Lebens, meiner Gemeinschaft oder Organisation stehen. Sonst sind sie zwar für den konkreten Alltag hilfreich, aber nicht für mein Leben als Ganzes oder die sinnvolle Existenz meiner Gemeinschaft oder Organisation über die Zeiten hinweg". Der Leser kann sich mit diesem Buch, indem zusammenfassend Bezug auf Ignatius Schrift „Prinzip und Fundament" genommen wird, auf eine Reise ins eigene Innere machen und über die persönliche Berufung reflektieren, unter die Kramp sowohl die Berufung für die individuelle Lebensform als auch für die Berufswahl fasst. Am Ende eines jeden Kapitels finden sich Fragen zur persönlichen Reflexion auf die Aspekte des Kapitels. Diese sind sehr hilfreich, um herauszufinden, inwiefern sich das Gelesene persönlich fruchtbar machen lässt. Kramp verwendet anschauliche und tiefgehende Beispiele und teils Bibelzitate, um die Lehren des Ignatius verständlich zu machen. Das Buch lässt sich gut im Alltag und ohne theologische Vorkenntnisse lesen und eignet sich für einen stufenartigen Wissenszuwachs. Zudem erfährt der Leser beiläufig etwas über die Person des Ignatius von Loyola. Während sich der Hauptteil des Buches mit dem „Prinzip und Fundament" des eigenen Lebens beschäftigt, entwirft Kramp zum Ende ihres Buches auch eine Vision für die Ziele und Mittel der Kirche.

Ignatianische Impulse ...gründen in der Spiritualität des Ignatius von Loyola und werden begleitet durch den Jesuitenorden, der von Ignatius gegründet wurde. Ihre Themen orientieren sich an dem, was Jesuiten heute als ihre Leitlinien gewählt haben: Christlicher Glaube - soziale Gerechtigkeit - interreligiöser Dialog - moderne Kultur. Sie greifen aktuelle und existentielle Fragen wie auch umstrittene Themen auf und werden von vielen Menschen neu entdeckt, da sie weltoffen, konkret und lebensnah sind. Sie helfen suchenden Menschen, das alltägliche Leben spirituell zu deuten und zu gestalten. Eine Rezension von Marina Olshagen

Zum Mitschreiben: Igna Kramp. Das Ziel im Blick. Leben und arbeiten auf gutem Grund. Erschienen im Echter-Verlag 2023