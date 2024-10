Felix Genn, Bischof von Münster (Achim Pohl)

Bistum Münster: Bischof Genn hat Papst Rücktritt angeboten

Der Bischof von Münster, Felix Genn, erreicht am 6. März 2025 die Altersgrenze von 75 Jahren, zu der Bischöfe gemäß dem Kirchenrecht ihren Rücktritt anbieten müssen. In einer persönlichen Audienz am Rande der derzeit stattfindenden Weltsynode im Vatikan sprach Bischof Genn am Freitag, 18. Oktober, mit Papst Franziskus über das Rücktrittsgesuch, wie das Bistum anschließend mitteilte.

Die Entscheidung, ob er das Gesuch annimmt oder nicht, trifft der Papst. Neben Genn sind aus Deutschland auch folgende Bischöfe Teilnehmer der Synode: Bischof Georg Bätzing (Limburg, Vorsitzender der Bischofskonferenz), Bischof Bertram Meier (Augsburg), Bischof Stefan Oster SDB (Passau), Bischof Franz-Josef Overbeck (Essen) und Bischof Bohdan Dzyurakh CSsR, Apostolischer Exarch für die Ukraine des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien. (pm - sst)