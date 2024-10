Ö: Bischöfe feiern ökumenischen Gottesdienst mit Parlamentariern

Ökumenischer Gottesdienst am 23. Oktober 2024 in der Wiener Hofburgkapelle vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrats.

Vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrates haben Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus verschiedenen Parteien am Donnerstagvormittag in der Wiener Hofburgkapelle einen ökumenischen Gottesdienst gefeiert. Den Gottesdienst leiteten der St. Pöltner Bischof Alois Schwarz, der evangelische Bischof Michael Chalupka und der griechisch-orthodoxe Archimandrit Athanasius Buk.

Lesen Sie auch 24/10/2024 Neuer Synodenrat gewählt - Kardinal Schönborn scheidet aus Kardinal Schönborn, der dem Rat seit 2012 angehörte und immer wieder bestätigt wurde, ist nicht mehr dabei. Europa wird vertreten durch den Litauer Gintaras Grusas (CCEE-Präsident ...

Bischof Schwarz ermutigte die Politikerinnen und Politiker in seiner Predigt, einander mit Wertschätzung zu begegnen, auch den Dialog mit Andersdenkenden zu suchen, einander zuzuhören, sich selbst in Geduld und Demut zurückzunehmen und das Gemeinwohl in den Mittelpunkt zu stellen. Er warnte vor der Gefahr von allzu einfachen oder absoluten Antworten und hob die unaufgebbare Würde jedes Menschen als Abbild und Geschöpf Gottes hervor. Angesichts der „Verletzlichkeit der Welt" brauche es - nicht nur, aber auch in der Politik - eine „Haltung der Offenheit für Gott, der uns im Leben begleitet". Aus der Begegnung und Beziehung mit Gott könnten auch die Abgeordneten Kraft für ihre Arbeit schöpfen.

Beim „Politiker-Gottesdienst" fand zudem ein Taufgedächtnis durch eine Bekreuzigung mit Wasser statt

Gottesdienst hat Tradition

Die Mandatarinnen und Mandatare haben mit dem Gottesdienst eine Gepflogenheit fortgesetzt, die mit der 26. Gesetzgebungsperiode begonnen wurde. Die konstituierende Sitzung des Nationalrates war damals am 29. Oktober 2013, der erste Gottesdienst fand aus terminlichen Gründen allerdings erst im April 2014 statt. Am 23. Oktober 2019 gab es dann einen ökumenischen Gottesdienst in der Hofburgkapelle bereits unmittelbar vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrates.



(kap - mo)