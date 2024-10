Berlin: Frauenfußballteam aus Vatikan verliert erstes Auslandsmatch

Das vatikanische Frauenfußballteam hat sein erstes Match im Ausland verloren. Das Team unterlag am frühen Samstagnachmittag in Berlin einer vom KSV Johannisthal betreuten Auswahl mit 3:0, wie die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) berichtete.

Rund 100 Zuschauer verfolgten das Spiel im Käthe-Tucholla-Stadion mit. Beim Hinspiel im vergangenen Jahr in Rom gegen den Bezirksligisten Pichanga FC mussten die Fußballfrauen aus dem Vatikan ebenfalls drei Tore hinnehmen, erzielten aber immerhin einen Gegentreffer. Am späteren Nachmittag soll noch eine Begegnung zwischen einer Herren-Auswahl des KSV Johannisthal und dem Männer-Team des Vatikans stattfinden.



Die vatikanische Frauen-Elf wurde 2018 gegründet. Eine erste Auslandspremiere 2019 in Österreich gegen den FC Mariahilf in Wien hatte mit einem Eklat geendet. Während der vatikanischen Hymne gaben einige österreichische Sportlerinnen Botschaften für die Legalisierung der Abtreibung ab. Das führte zu einem Abbruch der Begegnung noch vor dem Anpfiff.



Bei der nun beendeten Begegnung in Berlin über zweimal eine halbe Stunde wurden keine besonderen Vorkommnisse gemeldet.

(kna – gs)