Ehemalige Schweizergardisten pilgern nach Einsiedeln

Zu ihrer traditionellen Wallfahrt nach Einsiedeln trafen sich ehemalige Päpstliche Schweizergardisten am vergangenen Samstag, 7. September 2024. Begleitet von Kardinal Emil Paul Tscherrig und Gardekommandant Oberst Christoph Graf, erlebten sie einen Tag voller geistlicher Impulse, Kameradschaft und der Feier des Glaubens. Tscherrig, selbst Ex-Gardist, zog in seiner Predigt Parallelen zwischen dem Pilger-Sein und dem menschlichen Leben.

Romano Pelosi - Einsiedeln

Die Wallfahrt begann am Samstagmorgen im zentralschweizerischen Biberbrugg im Kanton Schwyz, wo sich die Pilger um 9.45 Uhr versammelten. Gardekommandant Oberst Christoph Graf, seine Familie und der Präsident der Zentralvereinigung, Sylvain Queloz, begleiteten die Gruppe.

Diese war bunt durchmischt: Von ehemaligen Gardeoffizieren und ihren Lebenspartnerinnen bis hin zu Kameraden, die das Drei-Päpste-Jahr erlebt haben – sie alle stehen für die besondere Vielfalt, die die Gemeinschaft der ehemaligen Gardisten ausmacht. Zusammen machten sie sich auf den zweistündigen Weg durch die malerische Landschaft in Richtung Kloster Einsiedeln. Die Stille der Natur bot einen perfekten Rahmen für die geistlichen Impulse, die um die Rolle des Pilgerns im Leben und den Schutzheiligen der Schweiz und der Garde, Niklaus von Flüe, kreisten.

Die ehemaligen Gardisten aller Altersstufen pilgern nach Einsiedeln durch die zentralschweizerische Landschaft, begleitet von geistlichen Impulsen und Gebet

Empfang im Kloster Einsiedeln

Am Kloster angekommen, wurden die Pilger herzlich von Kardinal Emil Paul Tscherrig und Abt Urban Federer empfangen. In der Gnadenkapelle vor der Schwarzen Madonna hielten die Ehemaligen eine kurze Andacht. Auch Mitglieder der Gardestiftung und der Kasernenstiftung sowie des neu gegründeten Fördervereins waren anwesend und stärkten die spirituelle und gesellschaftliche Bedeutung dieser besonderen Veranstaltung, die tief in der Tradition der Schweizergarde verwurzelt ist.

(vatican news)