Schweiz: Bischofskonferenz lanciert Newsletter „Epistola"

Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) hat im September ihren ersten offiziellen Newsletter „Epistola“ lanciert. Der Brief erscheint monatlich und beschäftigt sich mit aktuellen Themen der katholischen Kirche in der Schweiz und im Ausland. Außerdem thematisiert er Aktivitäten der Mitglieder der Schweizer Bischofskonferenz und ihrer zahlreichen Institutionen und Partner.

Die Wahl des Titels „Epistola“ (lat.) erleichtere es, einen informativen Brief zu bezeichnen und die drei Landessprachen einzubeziehen, ohne ihn übersetzen zu müssen, heisst es in einer Mitteilung der Schweizer Bischofskonferenz (SBK). Angestrebt ist ein einfacher und zugleich vielfältiger Newsletter, der sich zeitlosen Themen widmet und identitätsstiftende Funktion hat.

Die lateinische Sprache zeige die Verbundenheit mit der Weltkirche, „für die Latein eine lebendige und verbindende Sprache" bleibe. Epistola wendet sich an alle, die sich für das Geschehen in der katholischen Kirche aus der Perspektive ihrer Institution, der SBK, interessieren. Der Newsletter möchte auf „evangelische, zugängliche und hoffnungsvolle Weise“ informieren. Zahlreiche ständige Rubriken behandeln verschiedene Themen: Edito (Einleitung), Spiritus (geistliches Wort), Cordis (Tätigkeiten der SBK), Lumen (Zeugnis), Actualis (Zeitgeschehen), Universum (christliche Bezüge), Verbum (Erklärung eines Wortes oder Ausdrucks) und Agenda (Kalender).

Themen der ersten Ausgabe



Die erste Ausgabe der „Epistola“ ist dem Thema Migration gewidmet und erscheint am kommenden Sonntag, 29. September 2024, dem 110. Welttag der Migranten und Flüchtlinge. Zum Welttag der Migration findet sich im Newsletter unter anderem ein Interview mit dem für die Migranten zuständigen Bischof Jean-Marie Lovey. Bischof Lovey ist seit 2015 Mitglied der SBK und Vertantwortlicher der Kommission für Migration sowie der Dienststelle migratio. Ebenso gibt es aktuelle Nachrichten zum Thema Missbrauch und insbesondere zu den Systemen der Prävention, der Überwachung, der Ausbildung der pastoralen Mitarbeiter sowie des Zuhörens und der Aufnahme der von Missbrauch Betroffenen in den jeweiligen Diözesen. Zu den Themen gehört auch der eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag, der am dritten Sonntag im September (dieses Jahr war es der 15. September) in der ganzen Schweiz gefeiert wird, mit Ausnahme des Kantons Genf, der einen eigenen Festtag hat.

Der Newsletter ist per Mail unter kommunikation@bischoefe.ch erhältlich.

(pm / kath.ch - mo)