Schweiz: „Menschen fürchteten die Kirche zu Recht“

Die Missbrauchskrise in der katholischen Kirche ist noch bei weitem nicht vorüber. Das schreibt der Bischof von Chur, Joseph Maria Bonnemain, in einem Leitartikel der Schweizerischen Kirchenzeitung.

Lesen Sie auch 07/06/2024 Schweiz: Bischöfe beenden Vollversammlung - Missbrauch Thema Drei Tage lang haben sich die Schweizer Bischöfe diese Woche im Kloster Einsiedeln getroffen und einiges beschlossen, auch zum Thema Missbrauch. Im Zentrum stand der erste ...

Die Kirche „bleibt wie verschüttet und begraben unter dem Verlust ihrer Glaubwürdigkeit“, so Bonnemain, der seit 2002 als Sekretär des Fachgremiums „Sexuelle Übergriffe in der Pastoral“ der Schweizer Bischofskonferenz gearbeitet hat. Viele Menschen hätten das Vertrauen in die Kirche verloren und hegten weiterhin viele Zweifel und Misstrauen, und viele kirchliche Verantwortliche „fühlen sich überfordert und ohnmächtig angesichts dieser Situation“.

„Lange haben wir Katholikinnen und Katholiken mehr als berechtigte Gründe dafür gehabt, uns zu fürchten“, so der Bischof wörtlich. „In unserer Kirche wurden Menschen nicht geliebt, sondern missbraucht, verraten, ausgenützt und zutiefst verletzt. Die Menschen hatten Recht, sich vor der Kirche zu fürchten, weil sie in ihr alles andere als Liebe erfahren haben.“

Lesen Sie auch 30/05/2024 Schweiz zieht Zwischenbilanz zu Maßnahmen gegen Missbrauch Bei einem Mediengespräch am Montag präsentierten führende Vertreter der Schweizer Kirche einen Zwischenstand bezüglich der Umsetzung von Maßnahmen gegen Missbrauch.

Eine angstfreie Kirche werden

Die Kirche arbeite intensiv daran, „eine angstfreie Kirche zu werden“, so Bonnemain. Wichtig sei „eine umfassende Prävention von Machtmissbrauch und spirituellem sowie sexuellem Missbrauch“. Wörtlich schreibt er: „Dadurch werden wir erleben können, dass das verschüttete Leben der Kirche wieder seine ursprüngliche Vitalität erlangen kann“.

Die Uni Zürich hat am 2. September 2023 einen „Bericht zum Pilotprojekt zur Geschichte sexuellen Missbrauchs im Umfeld der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts“ vorgestellt.

(kath.ch – sk)