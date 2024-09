Bischof Bonnemain (NICOLA PITARO)

Schweiz: Bischof Bonnemain vergibt Sanija Ameti für Schüsse auf Marienbild

Der Churer Bischof Bonnemain hat Sanija Ameti nach ihrer Bitte um Entschuldigung für ihre Geste vergeben. Gleichzeitig bitte er alle Katholiken, Christen, Muslime und jeden, der sich in seinen religiösen, menschlichen Gefühlen verletzt fühle, ihm zu folgen, schrieb er am Donnerstagabend in einer Stellungnahme. „Hass und Verfolgung können nicht die Antwort sein“, so Bonnemain in der Aussendung.

Lesen Sie auch 09/09/2024 Schweizer Bischofskonferenz: Inakzeptable Zielscheibe Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) hat die Aktion einer Politikerin, die ein Bild von einer Mutter mit ihrem Kind für ihre Schiessübungen verwendet hat, als „inakzeptabel" ... Ameti, die für ihre provokativen Aktionen bekannt ist, hatte ein Bild der Muttergottes mit Jesus für Schießübungen verwendet und das Bild mit Einschusslöchern in sozialen Netzwerken gepostet. Die Geste hatte über die Schweiz hinaus für Empörung gesorgt, es kam auch zu Morddrohungen gegen die Aktivistin und ihre Familie. Vergebung, so Bischof Bonnemain nun in seinem Schreiben, sei und bleibe „einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Begriff in der Bibel – und ist Massstab für das praktische Leben.“ So wie er Sanija Ameti vergebe, bitte er alle „gläubigen Katholiken, Christen, Muslime, jeder, der sich in seinen religiösen, menschlichen Gefühlen verletzt fühlt“, ihm zu folgen. Frau Ameti habe eingesehen, dass sie einen Fehler gemacht habe, „den viele nur schwer verzeihen können.“ Doch sei Vergebung „ein Geschenk Gottes, das uns dazu bringt, immer wieder aufeinander zu zugehen“, so der Bischof, der alle darum bittet, „von Hass, Vergeltung und Rache Abstand zu nehmen“. Sanija Ametis Leben verdiene „denselben Respekt und Schutz, den wir uns für jeden Menschen wünschen, genauso wie für unsere Glaubensüberzeugungen“. (pm – cs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

