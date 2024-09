Rom: „Gewaltfreiheit ist eine erlernbare Lebenshaltung“

In Rom ist am Sonntag ein katholisches Institut für Gewaltfreiheit an den Start gegangen: eine Initiative der Friedensbewegung „Pax Christi International“, der auch der Innsbrucker katholische Sozialethiker Wolfgang Palaver angehört. Gewaltfreiheit sei eine erlernbare und notwendige Lebenshaltung, sagte er uns, und: Der Krieg Russlands gegen die Ukraine habe die Debatte über Wege zum Frieden auch in der katholischen Welt beeinträchtigt.

Gudrun Sailer - Vatikanstadt

Ziel des neu gegründeten „Catholic Institute for Nonviolence” ist es, „Gewaltfreiheit stärker in der Lehre und Praxis der Kirche zu verankern“, erklärte Palaver. „Natürlich haben wir schon im Vorbild von Jesus Christus und vielen historischen Beispielen Spuren der Gewaltfreiheit, aber dass die Gewaltfreiheit wirklich im Zentrum kirchlicher Lehre und Praxis steht, ist eine neue und sehr gute Entwicklung innerhalb der katholischen Kirche. Das muss institutionell, strukturell und durch entsprechende Infrastruktur gefördert werden.“

Der Zeitpunkt der Gründung des Instituts ist nach den Worten des Theologen, der Pax Christi Österreich vorsteht, bewusst gewählt: Diese Woche beginnt in Rom die zweite und letzte Sitzung der Weltsynode. Das Institut werde an den vier Freitagnachmittag der Synode Seminare zur Gewaltfreiheit für die Teilnehmenden der Synode anbieten, „um die Aufgabe der Gewaltfreiheit stärker in die Kirche zu integrieren“.

Hier zum Hören:

Das Vorbereitungsdokument der Synode erwähnt Gewaltfreiheit zwei Mal ausdrücklich, so Palaver. Zum einen gehe es um die offene Frage, „wie viel oder wenig Gewaltfreiheit in der Friedensethik nötig ist“, zum anderen um „die Einsicht, dass Gewaltfreiheit ein fundamentaler Bestandteil des synodalen Prozesses ist, des Zuhörens, des Aushaltens von unterschiedlichen Meinungen: Das braucht eine Haltung der Gewaltfreiheit.“

Der Innsbrucker Friedensethiker Wolfgang Palaver, Präsident von Pax Christi Österreich

Gewaltfreiheit: Kommunikationsmethode und Lebenshaltung

Gewaltfreiheit ist, wie Palaver verdeutlichte, sowohl eine Kommunikationsmethode als auch eine Lebenshaltung. Sie lasse sich erlernen und brauche Training. „Es ist eine Lebenshaltung und zielt auf einen positiven Frieden, der nicht nur die Abwesenheit von Gewalt und Krieg meint, sondern auch die Überwindung sozialer Ungerechtigkeit. Dafür muss gekämpft werden. Und die Art und Weise, wie ein guter Kampf für Gerechtigkeit ausschaut, ist die aktive Gewaltfreiheit.“ Palaver wies im Interview ein falsches Verständnis von Gewaltfreiheit zurück: „Oft wird diese in der christlichen Tradition missverstanden als Wehrlosigkeit oder Nichtwiderstand, ein Sich-dem-Bösen-nicht-Entgegensetzen. Aktive Gewaltfreiheit ist eine Form des Widerstandes, allerdings ohne Gewaltmittel. Aktive Gewaltfreiheit bedeutet, für Gerechtigkeit einzutreten.“

„Gewaltfreiheit braucht genauso Training und Vorbereitung wie militärischer Widerstand“

Durch den groß angelegten Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der seit Februar 2022 andauert, hat sich nach Palavers Beobachtung auch innerhalb der katholischen Kirche die Wahrnehmung dessen, was ethisch gut und richtig ist, verschoben. Viele seien „jetzt auf Distanz zur Entwicklung der katholischen Friedenslehre gegangen“, hat der Friedensethiker beobachtet. „Sie meinen, dass Papst Franziskus mit seiner Betonung der Gewaltfreiheit und seiner Distanzierung vom Konzept des gerechten Krieges naiv sei, und dass man zu den alten Konzepten zurückgehen müsse. Ich halte das für falsch. Aber nicht im Sinn eines naiven Glaubens, dass man mit gewaltfreien Mitteln Putins Armee entgegentreten könnte, sondern dass man auch versteht: Gewaltfreiheit muss vorbereitet sein. Gewaltfreiheit – und das sagen uns die historischen Beispiele – braucht genauso Training und Vorbereitung wie militärischer Widerstand. Zum Teil hat es in der Ukraine an dieser Vorbereitung gefehlt.“

„Ich bin seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges ein Verteidiger von Papst Franziskus seiner Friedensethik“

Er selbst sei seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges „ein Verteidiger von Papst Franziskus und seiner Friedensethik“, erklärte der Theologe. „Ich sage: Die Kirche und religiöse Führer haben eine etwas andere Aufgabe als politische Ordnungskräfte. Irgend jemand muss in der Welt immer wieder das größere Ziel des Friedens vor Augen halten und es auch betonen. Nicht in der naiven Auffassung, dass man kapituliert, das wird dem Papst Franziskus oft fälschlicherweise unterstellt, dass er Kapitulation befürwortet, aber das ist nicht seine Position - er hat selbst Waffenlieferungen in die Ukraine nicht grundsätzlich abgelehnt.“ Gerade in einer Lage, wo im deutschen Sprachraum Kriegstüchtigkeit und „Kriegsfähigkeit“ gefordert werde, brauche es die Stimme jener, die dazu aufrufen, den Horizont des Kriegs zu überwinden. „Und diese Aufgabe bleibt für uns und bleibt angesichts der heutigen Zerstörungskraft heutiger Waffen höchst notwendig, denn wenn das nicht gelingt in den nächsten Jahren, dann kann das furchtbar enden.“

Wolfang Palaver war bis zu seiner Emeritierung 2023 Professor für Christliche Gesellschaftslehre an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck. Dieses Jahr erschien sein jüngstes Buch „Für den Frieden kämpfen. In Zeiten des Krieges von Gandhi und Mandela lernen“.

(vatican news – gs)