Österreich: Caritas richtet Hotline für Extremwetter ein

Caritas in Österreich richtet eine Hotline zur Hilfe für die Extremwetter ein, eröffnet ein Portal für freiwillige Helfer und bittet um Spenden.

Eine österreichweite Anlaufstelle für Betroffene ist nun unter 05/177 63 00 erreichbar. Die Caritas hat eine österreichweite Hotline für Betroffene des Extremwetters eingerichtet, wenn diese Unterstützung in Form einer Soforthilfe benötigen. Die Hotline ist ab Samstag von 9 bis 18 Uhr erreichbar. Schon in den vergangenen Tagen hat sich die Caritas auf umfangreiche Hilfsmaßnahmen vorbereitet, um den Menschen in den betroffenen Gemeinden schnell und effizient helfen zu können.

Wer als Freiwilliger helfen möchte, kann sich auf www.fuereinand.at registrieren. Sollte Hilfe in der Nachbarschaft, im Grätzl oder in der Region der Freiwilligen benötigt werden, könne man rasch reagieren und Hilfe vermitteln, hieß es vonseiten der Caritas. Dazu stehe man auch schon seit Tagen in engem Austausch mit Caritas-Einrichtungen und den Pfarren in den möglichen betroffenen Gemeinden.



Um die kommenden Herausforderungen zu bewältigen und eine schnelle Reaktion sicherzustellen, bittet die Caritas zudem um finanzielle Unterstützung.

(kap - mo)