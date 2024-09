Ö: Gebet im Stephansdom für die Christen im Heiligen Land

Die Initiative „Standing Together Vienna" organisiert am kommenden Sonntag um 12 Uhr einen Gottesdienst mit anschließender Mahnwache. In der Initiative setzen sich Juden und Palästinenser gemeinsam für Frieden und eine gerechte politische Ordnung im Heiligen Land ein.

Bei dem Gottesdienst wird besonders für die bedrängten Christen im Heiligen Land gebetet. Im Anschluss (ca. 12.45 Uhr) findet eine Mahnwache am Stock-im-Eisen-Platz statt, bei der zudem über die Situation vor Ort informiert wird. Hinter dem Gottesdienst und der Mahnwache steht die Friedensinitiative Standing Together Vienna. Der Messe wird Domkurat Thomas Möllenbeck vorstehen.



Aufruf zum gemeinsamen Gebet

In der Einladung zum Gottesdienst wird darauf hingewiesen, dass am Sonntag Christen, Juden und Muslime auf der ganzen Welt in einer großen Aktion um Frieden beten und auf die Ereignisse im Heiligen Land hinweisen. Konkret wird auf die Situation im Al-Makhrour-Tal bei Betlehem verwiesen, in dem vor allem seit dem Sommer die Einwohner der christlichen Dörfer unter der Gewalt israelischer Siedler leiden, die den Palästinensern ihr Land streitig machen. Der Druck auf die Einwohner des Tales habe zuletzt stark zugenommen. Das teilte das „Ökumenischen Begleitprogramms in Palästina und Israel", kurz EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel), in einem Bericht mit.

Bestehende Siedlungen sollten erweitert und neu errichtet werden. EAPPI ist ein Programm des Weltkirchenrates, der Freiwillige aus aller Welt ins Heilige Land entsendet, die sich für ein Ende der Gewalt und ein friedliches Zusammenleben von Palästinensern und Israelis einsetzen.

„Standing Together Vienna" wurde unter dem Eindruck des Hamas-Terrors vom 7. Oktober von der jüdischen Sängerin Isabel Frey gemeinsam mit arabischen Freunden gegründet. Regelmäßig wurden bisher Mahnwachen veranstaltet.



(kap - mo)