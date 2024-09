Heiliges Land: Tag des Betens und Fastens für Frieden

Kardinal Pizzaballa im September in Dschenin (Westjordanland) (Latin Patriarchate of Jerusalem)

Kardinal Pierbattista Pizzaballa ruft für den 7. Oktober zu einem Gebets- und Fastentag für den Frieden auf.

Ein Tag des Gebets, der Buße und des Fastens, um Frieden für das Heilige Land zu erflehen: Dazu ruft der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, auf. Das Datum ist der 7. Oktober und damit der Jahrestag des Hamas-Massakers in Südisrael.

„Das Heilige Land ist seit einem Jahr in einen Strudel von Gewalt und Hass geraten, wie wir ihn noch nie gesehen oder erlebt haben“, schreibt Pizzaballa in einem Brief an sein Bistum. „In den vergangenen zwölf Monaten haben wir Tragödien erlebt, die in ihrer Intensität und ihren Auswirkungen unser Gewissen und unseren Sinn für Menschlichkeit zutiefst erschüttert haben.“ Der Kardinal fordert „die Regierenden und diejenigen, die Verantwortung für Entscheidungen tragen, erneut auf, sich für Gerechtigkeit und die Achtung des Rechts eines jeden auf Freiheit, Würde und Frieden einzusetzen“.

Im Strudel von Hass und Gewalt

„Ich lade Sie daher zu einem Tag des Gebets, des Fastens und der Buße am 7. Oktober ein, einem Datum, das zum Symbol für das Drama geworden ist, das wir erleben. Der Oktober ist auch der Marienmonat, und am 7. Oktober feiern wir das Gedenken an Maria, die Königin des Rosenkranzes“, so der Appell des Patriarchen. „Jeder möge mit dem Rosenkranz oder in den Formen, die er für angemessen hält, persönlich, aber noch besser in Gemeinschaft, einen Moment innehalten und beten und dem 'barmherzigen Vater und Gott allen Trostes' (2 Kor 1,3) unseren Wunsch nach Frieden und Versöhnung vortragen“.

(fides - mo)