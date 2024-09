Polizisten in München nach dem mutmaßlichen Attentatsversuch

München: Anschlagsversuch auf israelisches Generalkonsulat

Besorgt ist auch die evangelische Kirche in Bayern nach dem Anschlagsversuch auf das israelische Generalkonsulat in München. Am Donnerstag hatte ein Mann in München auf Polizisten geschossen. Er wurde von den Beamten erschossen. Die Behörden gehen davon aus, dass er einen Anschlag auf das israelische Konsulat plante.

Lesen Sie auch 04/09/2024 D: Kirche mahnt zum verantwortungsvollen Umgang mit KI Anlässlich des 58. Welttags der sozialen Kommunikationsmittel betonen Papst Franziskus und Kardinal Reinhard Marx die Bedeutung eines ethisch verantwortungsvollen Umgangs mit ... „Als Nachbarn in der Maxvorstadt konnten wir die Sirenen und den Hubschrauber hören und doch nur erahnen, was ein solcher Angriff für jüdische Menschen bedeutet, die einmal mehr von antisemitisch motivierter Gewalt bedroht waren", sagte der Münchner Regionalbischof Thomas Prieto Peral am Freitag. Die Polizei habe durch ihren schnellen Einsatz Schlimmeres verhindert. Allerdings sei besorgniserregend, dass die Gefährder nach Expertenaussagen immer jünger würden, so Peral weiter. Offenkundig verfingen die Hassbotschaften von Extremisten besonders bei jungen Menschen. Jugendarbeit für Frieden und Toleranz und ein konstruktiver Dialog der Religionen seien ein wichtiger Beitrag zur Prävention. Die Hintergründe sind zwar nicht endgültig geklärt, aber die Ermittler gehen davon aus, dass ein islamistisch motivierter Terroranschlag geplant war. Vor dem NS-Dokumentationszentrum und dem nahegelegenen israelischen Generalkonsulat waren am Donnerstag Schüsse abgegeben worden. Israels Vertretung war wegen einer Gedenkfeier zum Zeitpunkt des Vorfalls geschlossen. Der Angreifer lieferte sich einen Schusswechsel mit der Polizei, wurde angeschossen und erlag später seinen Verletzungen. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München hat die Ermittlungen übernommen. In einer Pressemitteilung heißt es, man gehe aktuell „von einem terroristischen Anschlag auch mit Bezug zum Generalkonsulat des Staates Israel" aus. Ein Schwerpunkt der laufenden Ermittlungen liege in der Tatmotivation des Tatverdächtigen. (kna/diverse - sst) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.