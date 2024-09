D: Freiburger Erzbischof fordert Asylpolitk mit Menschenwürde

Der Freiburger Erzbischof Stefan Burger fordert die Achtung der Menschenwürde von Geflüchteten. Die Kirche solle sich nicht nur um die Lösung ihrer Krisen und Strukturprobleme kümmern, sondern primär den Glauben durch reales Handeln in der karitativen Arbeit und Integration unter Beweis stellen.

Lesen Sie auch 30/04/2024 D: Katholische Kirche berät zu Flüchtlingsfragen Um das Thema „Flüchtlingsschutz in der Europäischen Union (EU)“ dreht sich in diesem Europa-Wahl-Jahr der große katholische Flüchtlingsgipfel, zu dem mehr als 150 Praktiker, ...

In seiner Predigt bei der Eucharistiefeier zur Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda forderte Erzbischof Stephan Burger an diesem Dienstag dazu auf, christliche Werte in der Politik zu achten. Konkret rief er nach einem humanen Umgang mit Migranten und Asylsuchenden. Die Kirche müsse des Wesentliche im Blick behalten, den „allumfassenden Auftrag Jesu“.

Auftrag Jesu im Blick behalten



Dabei ginge es vor allem um das „praktische Handeln“, „das anderen zum Leben“ verhelfe, und um die „direkte Hilfe für Menschen in Not und Bedrängnis". Zahlen zur Kirchenmitgliedschaft oder Relevanz der Kirche in der Gesellschaft gäben keine Auskunft über gelebten Glauben und sollten daher nicht der einzige Fokus der katholischen Kirche sein.

Die katholischen Bischöfe beraten bis Donnerstag in Fulda. Unter anderem geht es um die Vorbereitung der in einer Woche beginnenden katholischen Weltsynode. Am Nachmittag wollen fünf Synodenteilnehmer aus Deutschland einen Überblick zu den Erwartungen und Chancen des Weltkirchentreffens im Vatikan geben.

(pm - mo)