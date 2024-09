D: Hildesheimer Weihbischof Bongartz zurückgetreten

Wie das Presseamt an diesem Mittwoch bekannt gab, hat Papst Franziskus das Rücktrittsgesuch des 69-jährigen Weihbischofs von Hildesheim, Heinz-Günther Bongartz, angenommen. In den letzten Jahren war er durch Betroffene wegen seines Umgangs mit Missbrauchsfällen kritisiert worden.

Seine Priesterweihe empfing er am 5. Juni 1982 im Hildesheimer Dom. Am 4. Dezember 2010 hatte ihn Papst Benedikt zum Weihbischof des Bistums ernannt, das mittlerweile durch Heiner Wilmer geleitet wird. Die für Rücktritte eigentlich übliche Grenze von 70 Jahren erreicht er am 5. März 2025.

In den letzten Jahren war er wegen des Umgangs mit Missbrauchsfällen in die Kritik geraten. So hatte eine Betroffeneninitiative im Bistum mit Verweis auf 2017 und 2021 veröffentlichte Gutachten, die ihm Fehleinschätzungen beim Umgang mit Missbrauchsfällen bescheinigten, bereits 2022 seinen Rücktritt gefordert.

Rücktritt angeboten und Entschuldigungsbitte formuliert

Zwar hatte Bongartz kurz nach Veröffentlichung des ersten Gutachtens seinen Rücktritt angeboten, der damalige Übergangsverwalter des Bistums, Weihbischof Schwerdtfeger, hatte diesen jedoch abgelehnt. Auch den Vorstoß der Betroffeneninitiative mit einer Rücktrittsforderung im Jahr 2022 hatte das Bistum zurückgewiesen. Der Weihbischof habe für Fehlverhalten bereits um Entschuldigung gebeten und zu keinem Zeitpunkt Meldungen von sexuellem Missbrauch vertuscht.

Darüber hinaus sei den Gutachten sei zwar deutlich geworden, dass „in wenigen Fällen“ nicht den Leitlinien entsprechend vorgegangen worden sei oder Betroffene sich in Gesprächen nicht angemessen behandelt gefühlt hätten. Doch gleichzeitig habe Bongartz „den Paradigmenwechsel im Bistum Hildesheim gegen erhebliche Widerstände“ eingeleitet, schrieb Generalvikar Martin Wilk damals in einem Antwortbrief an die Betroffeneninitiative. Weitere Gespräche wurden im Nachhinein geführt.

Heinz-Günter Bongartz war von 2006 bis 2014 Personalchef im Bistum Hildesheim und in dieser Zeit vorübergehend auch Missbrauchsbeauftragter der Diözese. 2011 wurde er zum Bischof geweiht; seit 2014 ist er Domdechant. Von 2016 bis 2019 war Bongartz als Generalvikar Stellvertreter des Bischofs in Verwaltungsangelegenheiten; Martin Wilk wurde zu seinem Nachfolger bestimmt. Seit 2018 steht das Bistum unter der Leitung von Bischof Heiner Wilmer.

