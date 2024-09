Der Freisinger Dom

D: Renovabis-Kongress soll „Gespräch mit Nichtchristen suchen"

Die Stimme Gottes darf nach den Worten von Renovabis-Bischof Heiner Koch auch in der heutigen Gesellschaft nicht verstummen. Der Berliner Erzbischof äußerte sich anlässlich des 28. Internationalen Renovabis-Kongresses, der am Dienstag in Freising begonnen hat.

Natürlich brauche es Mut, die christliche Botschaft zu verkünden, wenn immer mehr Menschen sich ein gelingendes Leben ohne Bezug zu einer höheren Macht vorstellen könnten. Doch: „Wir dürfen nicht aus Angst vor Ablehnung davor zurückschrecken, zu unserem Glauben zu stehen. Wir brauchen gläubige Menschen, die voller Respekt und auf Augenhöhe das Gespräch auch mit Nicht-Christen suchen."



Das bis 12. September dauernde Treffen des katholischen Osteuropa-Hilfswerks trägt das Motto „Eine Mission haben - Glaubwürdig Zeugnis geben. Zum Umgang mit Säkularisierung und religiöser Indifferenz in Europa". Erwartet werden nach Veranstalterangaben etwa 220 Teilnehmende aus 26 Ländern. Ein Livestream ist eingerichtet. Diskutiert werden laut Programm die unterschiedlichen Erfahrungen mit dem kirchlichen Wiederaufbau zum Teil im religionsfeindlichen oder areligiösen Umfeld in den ehemals kommunistischen Ländern im Osten Europas. Ebenfalls Thema sind die verschiedenen Beziehungen von Kirche und Staat. Unter den Impulsgebern ist auch Erzbischof Vincenzo Paglia, Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben und Gründungsmitglied der Gemeinschaft Sant'Egidio, Rom. (kap – gs)