Archivbild - Eurofighter bei einer Bundeswehrbasis in Deutschland (AFP or licensors)

D: Friedensverband gegen Stationierung von US-Waffen

Alternativen zur Aufrüstung fordern Friedensaktivisten. Die geplante Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland lehnt die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden ab, wie sie am Sonntag in Berlin mitteilte.

Lesen Sie auch 21/09/2024 Papst: Frieden schafft man nicht mit Waffen „Frieden schafft man nicht mit Waffen, sondern durch geduldiges Zuhören, Dialog und Zusammenarbeit; das sind die einzigen menschenwürdigen Mittel zur Lösung von Konflikten." Das ... Eine entsprechende Resolution sei auf der Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit beschlossen worden. Der Bundestag müsse sich vielmehr mit der Frage befassen, wie Rüstungskontrolle, eine nukleare Abrüstung und internationale Ordnung gelingen könnten. Hierzu könnten auch Kirchen und Zivilgesellschaft beitragen: Über die Frage nach Sicherheit und Frieden weltweit brauche es eine breite Debatte.Ab 2026 sollen landgestützte US-Raketen und Marschflugkörper in Deutschland stationiert werden. Sie ermöglichen es, Ziele in bis zu 2.800 Kilometern Entfernung mit kurzer Vorwarnzeit zu erreichen. Über die „weitreichenden politischen und militärischen Folgen" dieser Entscheidung sei bislang noch nicht fundiert diskutiert worden, hieß es. Die „laufende weltweite Aufrüstung" erhöhe die Gefahr einer Eskalation.

(kna - sst) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.