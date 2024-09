Unser Buchtipp: Hoffnung - eine Geschichte der Zuversicht

Jonas Grethlein, Heidelberger Altphilologe, nimmt uns in seinem neuen Buch mit auf eine Reise durch die Jahrtausende, um den Begriff der Hoffnung zu ergründen. Von der Antike bis zur Gegenwart zeigt er, wie Hoffnung uns Menschen prägt und uns durch die dunkelsten Zeiten trägt.

Lesen Sie auch 16/09/2024 Unser Buchtipp: Die Geschichte der christlichen Kunst Johann Hinrich Claussen gelingt mit „Gottes Bilder. Eine Geschichte der christlichen Kunst“ ein faszinierender Streifzug durch die Entwicklung christlicher Kunst, der nicht nur ...

In seinem neuesten Werk widmet sich Jonas Grethlein der faszinierenden Frage, was Hoffnung für uns heute bedeutet. Der Altphilologe durchforstet Texte aus verschiedenen Epochen und bietet einen tiefgehenden Einblick in die westliche Geistes- und Philosophiegeschichte der letzten drei Jahrtausende. Grethlein lässt dabei eine Vielzahl von Stimmen zu Wort kommen: Philosophen, Religionsstifter, Märtyrerinnen, Literatinnen, Künstler, Opfer und Leidende. Sie alle rangen zu ihrer Zeit mit der Herausforderung, eine ungewisse Zukunft zu bewältigen.

Grethlein zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig die Formen des Hoffens sind und welche Bedeutung sie in der Gegenwart haben. Er beschreibt das Wesen der Hoffnung als ein grundlegendes Weltverhältnis, das uns Menschen hilft, mit Unsicherheiten umzugehen. Hoffnung kann auf verschiedene Weisen entstehen, sich auf unterschiedliche Ziele richten und in verschiedenen Grundlagen wurzeln.

Hiob

Persönliche Geschichte

Besonders bewegend ist Grethleins persönliche Geschichte: Mit 27 Jahren erhält er die Diagnose Krebs, was ihn in eine existenzielle Krise stürzt. Doch als Altphilologe findet er Trost und Hoffnung in den Schriften der alten Griechen und der Bibel. Er erzählt von Figuren wie Achill, Odysseus, Abraham und Hiob und zeigt, wie die Hoffnung von einer bloßen Emotion zu einer Tugend wurde – einer Tugend, die uns Menschen erst zu Menschen macht. Denn, so Grethlein, ohne Hoffnung würden wir sterben.

Dieses Buch ist nicht nur eine wissenschaftliche Abhandlung, sondern auch eine zutiefst menschliche Erzählung über die Kraft der Hoffnung. Es lädt die Leser ein, über ihre eigene Hoffnung nachzudenken und zu erkennen, wie sie uns durch die Herausforderungen des Lebens trägt. Grethleins Werk ist ein wertvoller Beitrag zur Diskussion über die Bedeutung der Hoffnung in unserer heutigen Zeit.

Jonas Grethlein: Hoffnung. Eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel, erschienen im C.H. Beck-Verlag.

Eine Rezension von Mario Galgano.

(vatican news - mg)