Prof. Dr. Dr. Peter Beer

Im August begleitet uns bei „Unser Sonntag“ Prof. Dr. Dr. Peter Beer

Er studierte Theologie in Regensburg und München, Promotionen zum Dr. theol. und Dr. phil. In der Seelsorge war er als Kaplan von 2002 bis 2004 in München-Sendling tätig.

An der Hochschule für Philososophie und Theologie in Benediktbeuren lehrte er als Honorarprofessor für Religionspädagogik und von 2010 bis 2019 war er Generalvikar der Erzdiözese München und Freising.

Seit 2020 ist Prof. Beer an der Gregoriana in Rom. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf unsere Abendsendung am Samstag Die vollständige Betrachtung hören Sie in unserer Abendsendung am Samstag. (radio vatikan - redaktion claudia kaminski)