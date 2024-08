Unser Filmtipp: Goodbye Julia

Der Film spielt 2005, zur Zeit der ethnischen Unruhen im Sudan. Das präzise inszenierte Drama entwickelt seine Geschichte zwischen krimihafter Spannung und eindringlichen sozialen Anklagen. Dabei stehen weniger die historischen Details als die Auswirkungen der politischen Spannungen auf das Zusammenleben im Zentrum, vor deren Hintergrund sich die Botschaft der Versöhnung entfaltet. - Sehenswert ab 14.

Eine Muslimin und ehemalige Sängerin aus der Hauptstadt Khartum schleicht sich ab und an heimlich aus dem Haus in Musik-Cafés. Als sie einen Jungen anfährt und von seinem Vater verfolgt wird, wird dieser von ihrem Gatten getötet; beerdigt wird er, wie viele christliche Südsudanesen in dieser Zeit, anonym in einem Massengrab. Die Frau jedoch nimmt die Witwe und ihren Sohn bei sich auf und knüpft in den nächsten Jahren eine Freundschaft mit ihr.

