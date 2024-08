Andreas Pfeifer und Stefan Hauser (Foto: Cornelia Grotte)

Sommergespräche: Andreas Pfeifer

Er hat die Übergangszeit von Johannes Paul II. zu Benedikt XVI. als ORF-Korrespondent in Rom begleitet, heute ist er Leiter des ORF-Studios in Berlin: Andreas Pfeifer. Vor seiner Journalismus-Karriere hatte er aber eigentlich Zither am Konservatorium studiert. Das und mehr erzählt er im Sommergespräch mit unserem Partnersender radio klassik Stephansdom.

Er leitet das ORF-Büro in Berlin. Der gebürtige Südtiroler studierte Musik und kam dann zum Journalismus. Er war Korrespondent in Washington, in Rom und nun in Berlin. Stefan Hauser spricht mit ihm über aktuelle Herausforderungen im Journalismus, seine Zeit vom Übergang von Papst Johannes Paul II. zu Benedikt XVI., die Pfeifer in Rom begleitete und warum es ihm wichtig ist, Jungjournalistinnen und Journalisten der Katholischen Medien Akademie auszubilden. Hier ein Ausschnitt aus dem Gespräch zum Nachhören Das ganze Interview bringt radio klassik in der Reihe Sommergespräche am Montagabend um 17.30 Uhr und danach online auf der Website radioklassik.at. Hier finden Sie den Online-Beitrag und das gesamte Gespräch zum Nachhören. (radio klassik - cs)

