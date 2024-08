Sommergespräche: Ivan Marchuk

Der Stephansdom in Wien - auch in diesem Jahr gibt es wieder die Sommergespräche unseres Partnersenders radio klassik Stephansdom

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Sommergespräche unseres Partnersenders radio klassik Stephansdom. Jede Woche stellen wir Ihnen in einem Kurzbeitrag interessante Persönlichkeiten vor. Dieses Mal: Ivan Marchuk.

Der 87-jährige ukrainische Künstler Ivan Marchuk liebt Krähen. In den Wiener Stadtpark geht er gerne, um sie zu beobachten. Seit seiner Flucht vor dem Krieg in der Heimat Ukraine lebt und malt er in Wien. In den Sommergesprächen auf Radio Klassik Stephansdom erzählt er von seiner Arbeit.

Ivan Marchuk ist diesen Montag (19. August )in den Sommergesprächen auf Radio Klassik Stephansdom. Beginn: 17.30 Uhr. Gestaltung: Ella Necke. Das vollständige Gespräch gibt es anschließend auch als Podcast bei radio klassik Stephansdom zu hören.

Hier ein Vorgeschmack auf die Sendung - Radio Klassik Stephansdom Sommergespräch mit Ivan Marchuk

(radio klassik - sst)