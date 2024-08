D: Gebet für Opfer von Solingen

Solingen in der vergangenen Nacht (AFP or licensors)

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki betet für die Opfer des Anschlags von Solingen und ihre Familien. Das schrieb er an diesem Samstag auf X.

„Der brutale Anschlag auf Menschenleben in Solingen macht mich fassungslos und tief traurig“, so Woelki wörtlich. „Meine Gebete sind in diesen schweren Stunden bei den Opfern und Angehörigen.“

Er denke aber auch generell an alle Solinger, so der Kardinal. Die Menschen hätten sich „zu einem friedlichen Fest getroffen“ und seien nun „schockiert und voller unbeantworteter Fragen“.

Beileid des ZdK

Auch die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) drückte am Samstag auf X ihr Beileid aus. „In Gedanken und im Gebet bin ich bei den Opfern des Attentats in Solingen“, so Irme-Stetter Karp. „Trauer um die Toten, Bangen um die Verletzten vereint das ZdK mit den Angehörigen. Ich denke auch an die Rettungskräfte, die Polizei, die Vertreter der Politik.“

Täter ist flüchtig

Ein flüchtiger Täter hat am Freitagabend mit dem Messer auf Teilnehmer des Stadtfestes von Solingen eingestochen. Dabei wurden drei Menschen getötet und acht Menschen verletzt. Die Polizei sprach von einem Anschlag und gibt an, sie habe derzeit keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Täters.

