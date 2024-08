Uganda: Befragung bietet Fahrplan für multikulturelle Gemeinde

Die Holy Family Katulikire Gemeinde in der Diözese Hoima, Uganda, bietet Flüchtlingen aus dem Kongo, Kenia und Südsudan sowie intern vertriebenen Ugandern Zuflucht. Um besser zu verstehen, wie das Gemeindeleben gestaltet werden kann, hat Sr. Lucy Akello eine Umfrage in der Gemeinde durchgeführt, die ein klares Bild ihrer Stärken und Herausforderungen liefert und ein wertvolles, nachahmbares Modell für andere Gemeinden darstellt.

Sr. Roselyne Wambani Wafula, fsp

Vertriebene Menschen aus anderen Teilen Ugandas sowie aus Nachbarländern haben in der Diözese Hoima in Uganda Zuflucht gefunden. Die Holy Family Katulikire Gemeinde hat ihre Türen geöffnet und Programme eingerichtet, um sie in das Leben der katholischen Gemeinde Vorort einzubinden.

In einem Interview mit Vatican News teilte Sr. Lucy Akello, Mitglied der Kleinen Schwestern von Maria Immaculata von Gulu und Stipendiatin des ASEC-Programms der Hilton Foundation, ihre Erkenntnisse aus einer umfassenden Umfrage mit, die in der Holy Family Katulikire Gemeinde durchgeführt wurde. „Das Ziel der Umfrage war es, ein umfassendes Verständnis für die Stärken und Schwächen der Gemeinde zu bekommen“, sagte Sr. Lucy, die einen Doktortitel in Verhaltens- und Sozialwissenschaften/Pädagogik besitzt. In Anbetracht der reichen Vielfalt der Gemeinde arbeitete Sr. Lucy mit dem Gemeindepfarrer und den Katecheten zusammen, um eine Mission zur Erkundung der Stärken und Schwächen der Gemeinde zu starten.

Zusammenarbeit und Inklusivität

„Die Umfrage umfasste eine vielfältige Gruppe von Teilnehmern“, erklärt Sr. Lucy, „Schulkinder, Jugendliche, Alleinstehende, verheiratete Paare und jene, die selten den Gottesdienst besuchen.“



„Diese Inklusivität“, fügte sie hinzu, „stellte sicher, dass eine gut abgerundete Perspektive auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens bei der Untersuchung der Realitäten der Gemeinde gewährleistet war.“ Sr. Lucy bemerkte, dass die Umfrage bemerkenswerte 1.800 Antworten brachte, was ein hohes Maß an Engagement der Gemeindemitglieder widerspiegelt.

Zentrale Herausforderungen

Die Umfrage brachte mehrere zentrale Herausforderungen der Gemeinde ans Licht. Viele junge Menschen, oft selbst junge Eltern, die Krieg und Vertreibung erlebt haben, sehnen sich nach einer Arbeit wie Schneiderei oder Friseurarbeit. Da viele von ihnen keine Ausbildung haben, hoffen diese jungen Menschen auf praktische Schulungen, um sich selbst versorgen zu können. Die anhaltenden Auswirkungen von Krieg und Trauma erfordern auch psychosoziale Unterstützung, um ihnen zu helfen, zu heilen und sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren.Obwohl der Wunsch nach Selbständigkeit stark ist, behindert ein Mangel an Kapital diese jungen Familien daran, nachhaltige Unternehmungen aufzubauen.



Die Umfrage identifizierte auch eine erhebliche Sprachbarriere, da einige Gemeindemitglieder Schwierigkeiten haben, die drei gängigen Sprachen zu verstehen, die während der Gottesdienste verwendet werden. Viele Menschen fanden sich aufgrund der Sprachbarriere nur als Zuschauer während der Messe wieder. Es wurde vorgeschlagen, Sprachkurse anzubieten, um den Menschen zu helfen, sich als Teil der Liturgie zu fühlen und gleichzeitig eine inklusivere und einladendere Umgebung zu schaffen.

Eine Gemeinde für alle

Gleichzeitig fühlten sich verheiratete Paare oft entmutigt aufgrund der wahrgenommenen Bedingungen für eine aktive Mitgliedschaft in der Kirche, insbesondere in Bezug auf finanzielle Beiträge und Eheprobleme. Um diesem Problem zu begegnen, hat Sr. Lucy einen mehrgleisigen Ansatz vorgeschlagen, der Sprachkurse und speziell auf Ehefragen zugeschnittene Katechese umfasst, um ein einladenderes und verständnisvolleres Umfeld zu schaffen.



Schließlich hob die Umfrage das Leid der älteren Menschen hervor. Einige ältere Gemeindemitglieder fühlten sich vernachlässigt und verlassen. Sr. Lucy betonte die Bedeutung der Schaffung von Unterstützungssystemen, um das Wohlbefinden dieser gefährdeten Bevölkerungsgruppe zu gewährleisten, damit sie sich in die Gemeindegemeinschaft einbezogen fühlen.

Förderung einer Kultur des Gebens

Die Umfrage offenbarte eine von Sr. Lucy als überraschend empfundene Wahrnehmung. Viele Gemeindemitglieder betrachteten Kirchenbeiträge als Belastung und nicht als gemeinsame Verantwortung.



Sr. Lucy betonte die Bedeutung der Katechese, um ein Gefühl der Verantwortlichkeit zu vermitteln und die aktive Teilnahme am Wachstum und Leben der Kirche zu fördern. „Es besteht Bedarf an Sensibilisierungskampagnen zur Förderung der Synodalität“, betonte sie, „und des Konzepts des gemeinsamen Zwecks und der Beteiligung.“ Für Sr. Lucy kann dieses Gefühl der Verantwortlichkeit ein Zugehörigkeitsgefühl fördern und alle ermutigen, aktiv zum Wachstum der Kirche beizutragen.

Modell für kontinuierliche Verbesserung

Abschließend sagte Sr. Lucy, dass durch die Bewältigung der identifizierten Herausforderungen mit Sprachkursen, Schulungen zu Lebenskompetenzen und einem erneuten Fokus auf die Katechese die Gemeinde eine inklusivere, lebendigere und selbsttragendere Glaubensgemeinschaft schaffen könne.



In ihrer Auswertung der Umfrage sagte Sr. Lucy, dass sie als wertvolles Modell dienen könnte, das in anderen Gemeinden repliziert werden kann. Das Verständnis der einzigartigen Gegebenheiten jeder Gemeindepopulation ist entscheidend für eine effektive Seelsorge und gezielte Entwicklungsbemühungen, bemerkte sie. Darüber hinaus können die gesammelten Daten bei der Ausarbeitung von Förderanträgen hilfreich sein, um Finanzierungsmittel für wichtige Initiativen zu sichern.

(vatican news)