Schweiz: Missbrauchsvorwürfe gegen Priester

Wegen Missbrauchsvorwürfen ist ein katholischer Priester im Schweizer Kanton Tessin festgenommen worden.

Wie der Sender SRF am Freitag berichtete, nahm die Polizei den Mann am Mittwoch nach einer Pilgerreise mit Jugendlichen in Gewahrsam. Am Donnerstag hatte die zuständige Diözese Lugano mitgeteilt, dass die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen den Geistlichen eingeleitet habe.

Ihm werden demnach sexuelle Handlungen mit Kindern, sexuelle Nötigung, sexuelle Handlungen mit urteilsunfähigen oder widerstandsunfähigen Personen sowie Pornografie vorgeworfen. „Wir sind zuversichtlich, dass die Arbeit der Justizbehörden die genaue Natur der Vorfälle schnell aufklären wird“, hieß es in der Mitteilung.

Vom Dienst suspendiert

Die entsprechende Anzeige sei zuerst bei Bischof Alain de Raemy eingegangen, der die Diözese Lugano seit Oktober 2022 übergangsweise leitet. Nach sorgfältiger Prüfung und im Einvernehmen mit dem mutmaßlichen Opfer sei die Anzeige an die Behörden weitergeleitet worden. Der beschuldigte Priester wurde vorsorglich von der Ausübung seines Amtes suspendiert.

(kna – sk)