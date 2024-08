D: „Religions-Beauftragten nicht abschaffen!“

Der Bundestag in Berlin (AFP or licensors)

Das katholische Hilfswerk missio Aachen ist in Sorge um das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit weltweit.

Anlass sind anhaltende Überlegungen innerhalb der FDP, das Entwicklungsministerium, in dem der Religionsbeauftragte angesiedelt ist, aufzulösen und in das Außenministerium zu integrieren. „Religion bestimmt umfassend den Alltag der Menschen im globalen Süden und hat immer auch eine politische Dimension“, sagte Gregor von Fürstenberg, Vize-Präsident von missio Aachen, am Montag.

Fragen der Religion und Religionsfreiheit seien für eine erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit grundlegend. „Das Entwicklungsministerium hat dafür hervorragende Kompetenzen entwickelt. Diese drohen im Außenministerium verloren zu gehen.“

Ein Amt, das Wirkung zeigt

Fürstenberg würdigte die bisherige Arbeit der Beauftragten der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Markus Grübel (CDU, 2018 bis 2022) und Frank Schwabe (SPD, seit 2022), als sehr wertvoll.

„Das Amt hat das Bewusstsein in Deutschland für Menschen, die weltweit wegen ihrer religiösen Zugehörigkeit diskriminiert, bedrängt oder gar verfolgt werden, wesentlich geschärft. Das gilt nicht allein für Christinnen und Christen, sondern für Angehörige aller Religionen. Auch der jüngste Akzent, die Menschenrechte indigener Menschen im globalen Süden zu verteidigen, zeigt Wirkung.“ Dafür sorge auch der zweijährige Bericht zur Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit des Bundesbeauftragten.

Instrumentalisierung von Religion für ausgrenzende Politik verhindert

Wichtig sei zudem, dass die beiden bisherigen Amtsinhaber dem interreligiösen Dialog eine so hohe Bedeutung beigemessen hätten. „Sie haben auf kluge Weise eine Instrumentalisierung von Religion und Religionsfreiheit für eine ausgrenzende Politik in Deutschland verhindert,“ unterstrich von Fürstenberg. „Für die kirchlichen Hilfswerke in Deutschland, die die Interessen der Menschen im globalen Süden vertreten, ist dieses Amt unverzichtbar geworden.“

