„Radio Maria Österreich" unter neuer Leitung

„Radio Maria Österreich" hat einen neuen Präsidenten: Nach 16 Jahren hat Lukas Bonelli die Präsidentschaft des Vereins „Radio Maria Österreich - Der Sender mit Sendung" an Albin Lintner übergeben, wie der Sender am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Die Übergabe erfolgte demnach aber bereits im Juni.

Lukas Bonelli bleibt weiterhin Vereinsmitglied von Radio Maria Österreich und ist als Präsident von Radio Maria Slowakei sowie als Mitglied eines Europakomitees der Weltfamilie von Radio Maria auch in Zukunft auf das engste mit Radio Maria Österreich verbunden. Bonelli: „Der Missionsauftrag der Gottesmutter: Verkündigung des Evangeliums an alle Menschen, zu jeder Zeit und an jedem Ort, wird mir ungebrochen ein großes Anliegen sein.“

Der neue Präsident Albin Lintner hat das Radio bereits mehr als zehn Jahre ehrenamtlich im Vorstand als Schatzmeister begleitet. „Im vollsten Vertrauen auf die Führung und Begleitung der Muttergottes, werde ich mich mit ganzer Kraft für dieses wichtige missionarische Werk in den Dienst stellen“, so Lintner in der Aussendung.

Radio Maria Österreich ist ein katholischer Privatradiosender, der zur Weltfamilie von Radio Maria gehört. Seit 1998 sendet Radio Maria Österreich: im Mittelpunkt des Programms stehen Gebet, Glaubensverkündigung und Lebenshilfe. Radio Maria finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Die Hörer können sich in fast jeder Sendung telefonisch einbringen. Ehrenamtliche Mitarbeiter sind eine wichtige Säule in den Mobilstudios, in der Promotion, im Hörerservice und in der Sendebegleitung.

(kap-skr)