Umweltbischof Schwarz: „Zur Heilung der Welt beitragen“

Die mit 1. September beginnende „Schöpfungszeit“ ist für den St. Pöltner Bischof Alois Schwarz „eine heilige Einladung, innezuhalten und (...) mit unserem Handeln zur Heilung der Welt beizutragen“. Der in der Österreichischen Bischofskonferenz für Umweltfragen zuständige Bischof äußerte in einer Mitteilung der katholischen und evangelischen Umweltreferenten die Überzeugung, dass der Erde „Raum zur Erneuerung“ gegeben werden müsse.

In der bis 4. Oktober währenden Schöpfungszeit seien gerade Christinnen und Christen aufgerufen, „uns der Verantwortung bewusst zu werden, die wir gegenüber Gottes Schöpfung tragen“, so Schwarz.

Auch der Umweltbeauftragten-Sprecher Markus Gerhartinger betonte: „Es braucht eine Regenerationszeit für unsere Erde.“ Die ökumenisch begangene Schöpfungszeit solle Anlass für die Kirchen sein, das Bewusstsein für einen entsprechend sorgsamen Umgang zu schärfen. Das Christentum habe eine lange Tradition der „Tugend der Mäßigung“, erinnerte Gerhartinger. Sie könne einem rücksichtslosen Konsumieren entgegenwirken.

Erfreulich sei, dass immer mehr Pfarreien in ganz Österreich in der ökumenischen Schöpfungszeit entsprechende Veranstaltungen anbieten: „So vielfältig wie die Kirche, so vielfältig ist das Angebot“, sagte Gerhartinger mit Blick auf mehr als 50 auf der Website www.schoepfung.at eingetragene Veranstaltungen wie Vorträge, Gottesdienste, Gebete, Wanderungen.

„Wir alle spüren die Klimaveränderung“, verwies der Umweltexperte auf immer mehr Hitzetage und Tropennächte, aber auch häufigere Starkregenereignisse. Die Wissenschaft sei sich einig, dass das Verhalten der Menschen einen großen Anteil an dieser Veränderung hat. „Daher ist es immer dringender nötig, die eigenen Entscheidungen zu hinterfragen und als Privatperson, als Politiker/in, als Wirtschaftstreibender die richtigen Schlüsse zu ziehen“, so Gerhartinger.

(kap – mg)