Papstwappen (von Pius IX.)

KIRCHE Deutschland

papst

Buch

D: Kirche braucht charismatische Päpste, sagt Historiker

Papst Franziskus verfolgt aus Sicht des Kirchenhistorikers Jörg Ernesti einen „prophetischen" Kurs, indem er den Zentralismus in der katholischen Kirche abbaut. „Sie darf nicht von einer Person abhängen, sei sie auch noch so charismatisch", sagte Ernesti dem Internetportal katholisch.de am Montag. Einen Papst ohne Ausstrahlung sei heute aber schwer vorstellbar.

Lesen Sie auch 12/08/2024 Buchtipp: „Der Sinn des Lebens“ von Manfred Lütz Gehaltvolle Sommerlektüre für Romfreunde: Der auch im Vatikan angesehene deutsche Bestsellerautor und Psychiater Manfred Lütz hat mit seinem neuen Buch „Der Sinn des Lebens“ eine ... Mit seinem Konzept der Synodalität werte Franziskus die einzelnen Ortskirchen auf und hebe ihre Zusammenarbeit mit dem Papsttum hervor. Der Augsburger Kirchenhistoriker, der soeben ein Buch über die Geschichte der Päpste seit 1800 veröffentlicht hat, sieht immer größere Herausforderungen für das Papstamt. „Ein Papst ohne mediale Ausstrahlung, ohne persönliches Charisma, ohne politisches Gewicht, ist nicht mehr vorstellbar. Schwächere Gestalten im Papstamt kann man sich nicht mehr leisten." Die katholische Kirche sei ein großer Tanker und allein unter Franziskus um 150 Millionen auf fast 1,4 Milliarden Katholiken gewachsen. Dabei gebe es unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Wahrnehmung von Modernität oder moderner Gesellschaft. „Wenn Sie sich mit mehreren Päpsten beschäftigen, stellen Sie fest, dass ein Pontifex sehr viele Rücksichten nehmen, vieles austarieren muss. Er kann auch nicht so handeln, wie es ihm sonst persönlich liegen würde.“ Dieser Zwiespalt ließe sich auch bei Franziskus feststellen. (kna – gs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen Deutschland

papst

Buch