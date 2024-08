Rotes Kreuz: Kürzungen bei humanitärer Hilfe unverständlich

Durch die Kürzungen im Bundeshaushalt im Bereich humanitärer Hilfe droht Deutschland aus Sicht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) international an Ansehen zu verlieren. „Deutschland hat sich im vergangenen Jahrzehnt eine Reputation als verlässlicher Geber für humanitäre Hilfe erworben und ist dafür weltweit geschätzt. Mit den Kürzungen wird vieles nicht mehr möglich sein“, sagte der Leiter des Bereichs Internationale Zusammenarbeit beim DRK, Christof Johnen, im Interview der „Rheinischen Post“.

Lesen Sie auch 06/04/2024 Papst an Rotes Kreuz: Für den Gläubigen ist jeder Mensch heilig Jedes menschliche Geschöpf wird von Gott geliebt und ist daher Träger unveräußerlicher Rechte. Dies bekräftigte Papst Franziskus an diesem Samstagmorgen bei seiner Audienz vor der ...

Das werde sich auch auf europäischer Ebene und in anderen Geberländern auswirken. „Das kann sehr schnell eine Abwärtsspirale werden.“ Die Haushaltseinigung der Regierungskoalition für das kommende Jahr sieht starke Kürzungen im Bereich der humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit vor. So soll dem Entwicklungsministerium knapp eine Milliarde Euro weniger zur Verfügung stehen. Die Kürzungen seien dramatisch und es sei „sehr überraschend und unverständlich, warum ausgerechnet bei humanitärer Hilfe in dem Ausmaß gekürzt wird“, kritisierte Johnen.

Der DRK-Experte verwies auf eine Schätzung der Vereinten Nationen, wonach derzeit rund 300 Millionen Menschen in einer Notlage seien und humanitäre Hilfe benötigten. Zu akuten Krisen kämen auch länger andauernde Konflikte hinzu, bei denen es immer wieder zu Eskalationen komme. Im Gazastreifen etwa sei die Situation derzeit „furchtbar und unmenschlich“, erklärte Johnen. „Es gibt keine Sicherheit, es gibt keinen Schutz für die Menschen, die öffentliche Ordnung ist komplett zusammengebrochen. Hilfe kommt nur schwer dort an, wo sie benötigt wird, wenn sie überhaupt ins Land gelangt.“ Besonders Kinder seien durch den Krieg betroffen. „Was sie seit Monaten erleben, das traumatisiert sie schwer – vermutlich für den Rest ihres Lebens.“

(kna – mg)