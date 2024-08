Deutschland: Kirche bis auf Grundmauern abgebrannt

Ein Großbrand hat am Samstagabend die katholische Kirche St. Josef in Widdern bei Heilbronn vollständig vernichtet. Die Gemeinde steht unter Schock, während die Ermittlungen zur Brandursache andauern. Ein Gedenkgottesdienst ist bereits geplant.

Am Samstagabend wurde die katholische Kirche St. Josef in Widdern bei Heilbronn durch einen Großbrand vollständig zerstört. Das im Jahr 1966 errichtete Gotteshaus brannte bis auf die Grundmauern nieder, was einen Totalschaden von mindestens 500.000 Euro zur Folge hat. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar, die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Pfarrer Guido Bömer zeigte sich tief betroffen von dem Verlust und traf an der Brandstelle auf schockierte Gemeindemitglieder, die teilweise selbst am Bau der Kirche beteiligt waren. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Am kommenden Samstag ist an der Unglücksstelle ein Gedenkgottesdienst geplant, bei dem auch Vertreter der Diözese Rottenburg-Stuttgart anwesend sein werden. In der Zwischenzeit hat die örtliche evangelische Gemeinde der katholischen Kirche angeboten, ihre Gottesdienste in der Laurentiuskirche abzuhalten. Ob die zerstörte Kirche wieder aufgebaut wird, ist derzeit noch unklar und hängt von weiteren Absprachen mit dem bischöflichen Bauamt ab.

(kath.ch – rp)