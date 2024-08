Jesidische Kinder im Irak gehen an Gebäuden vorbei, die durch den Islamischen Staat 2014 zerstört wurden und immer noch in Trümmern liegen (AFP or licensors)

D: Katholische Kirche fordert Hilfe für Jesiden

Die Katholische Kirche hat am zehnten Jahrestag des Völkermords an den Jesiden zu Solidarität mit der Bevölkerungsgruppe aufgefordert. „Keine Anstrengung ist zu groß, um Menschenrechte zu schützen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bischof Michael Gerber, am Samstag in Frankfurt.

Lesen Sie auch 10/06/2024 Irak: Christen immer noch unter Druck Zehn Jahre nach der Eroberung der irakischen Stadt Mossul durch Truppen des „Islamischen Staates“ (IS) stehen die Christen im Irak nach wie vor unter Druck. Gerber sprach sich dafür aus, die Jesiden sowohl in ihren irakischen Heimatorten als auch dort zu unterstützen, wohin sie vor der Verfolgung durch die Terrormiliz „Islamischer Staat“ geflohen sind. Zwar sei es eine Verpflichtung, im Irak eine Perspektive zu schaffen, doch dürften die Menschen nicht einer existenziellen Bedrohung ausgeliefert werden.

Zuletzt hatten die Bundesländer über einen möglichen Abschiebestopp für Frauen, Kinder und Jugendliche der Bevölkerungsgruppe diskutiert. Bei einer Innenministerkonferenz wurde dies im Juni allerdings abgelehnt. Seit dem Völkermord an den Jesiden im Jahr 2014 kamen fast 100.000 Flüchtlinge nach Deutschland. Solidarität für Überlebende Gerber betonte, alle Verantwortungsträger und die Gesellschaft in Deutschland seien in der Pflicht. „Die Überlebenden des Völkermords haben Anspruch auf unsere Solidarität.“ Bei dem Überfall wurden Tausende Jesiden ermordet und eine Massenflucht ausgelöst. Der Fuldaer Bischof äußerte sich im Rahmen einer Gedenkveranstaltung des Zentralrats der Eziden in der Frankfurter Paulskirche. (kna - cs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.