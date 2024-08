Deutscher Umweltbischof: Naturschutz nicht vergessen

Der deutsche katholische Umweltbischof, Weihbischof Rolf Lohmann aus Münster, erklärte diesen Freitag: „Angesichts der Gleichzeitigkeit von Kriegen und Krisen weltweit droht unsere Verantwortung für den Klima- und Umweltschutz in den Hintergrund zu rücken. In dieser schwierigen Situation dürfen Themen aber nicht gegeneinander ausgespielt werden."

Lesen Sie auch 30/08/2024 Gebetsanliegen des Papstes: Für den Schrei der Erde Im Monat September erinnert Franziskus an die Umweltkatastrophen unserer Zeit, deren Opfer vor allem die Armen sind. „Wir müssen uns im Kampf gegen Armut und für den Schutz der ...

Weihbischof Lohmann äußerte sich zum Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung am 1. September. In christlichen Kirchen schließt daran liturgisch die so genannte Schöpfungszeit (1. September bis 4. Oktober) an. Lohmann ist in der Deutschen Bischofskonferenz für Umwelt- und Klimafragen zuständig und Vorsitzender der Arbeitsgruppe für ökologische Fragen der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen.

„Das diesjährige Motto des Weltgebetstags der Schöpfung lautet: ‚Hoffe und handle mit der Schöpfung‘. Papst Franziskus erinnert in seiner Botschaft zu diesem Tag an die zwei Seiten der einen Medaille christlichen Lebens: mutig aktiv zu werden und gemeinsam zu handeln auf Basis der christlichen Hoffnung. Die christliche Zuversicht trägt uns in der Sorge um die Schöpfung", heißt es weiter in der Pressemitteilung der DBK.

„In ökologische Nachhaltigkeit zu investieren, trägt zum Gemeinwohl bei und ist zugleich solidarisch gegenüber jetzigen und zukünftigen Generationen weltweit“

„Wirtschaftliche, soziale und ökologische Herausforderungen lassen sich nur bewältigen, wenn wir verstehen, dass kontinuierliche Maßnahmen zur Bewahrung der Schöpfung auch ökonomische und soziale Vorteile haben. In ökologische Nachhaltigkeit zu investieren, trägt zum Gemeinwohl bei und ist zugleich solidarisch gegenüber jetzigen und zukünftigen Generationen weltweit", betont der Münsteraner Weihbischoff. Er sieht auch die Politik in der Pflicht.

„In der Politik, in der Wirtschaft und im Alltag jeder und jedes Einzelnen müssen wir uns gemeinsam unserer Verantwortung stellen und bisherige Handlungsmuster hinterfragen – selbst wenn das schwerfällt. Diese Erfahrung machen auch wir in der Kirche bei unseren Bemühungen um klimaneutrale Beschaffung, energieeffizientes Immobilienmanagement und CO2-arme Mobilität, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Hier hat in den letzten Jahren ein Umdenken stattgefunden, das viele wichtige Maßnahmen angestoßen hat. Gleichwohl haben wir noch viel zu tun." Der Umweltbeauftragte der DBK meint auch, dass am besten alle zusammenarbeiten, um den Klima- und Umweltschutz voranzubtreiben.

Hintergrund

Papst Franziskus hat 2015 den 1. September als Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung für die katholische Kirche eingeführt. Mit der Wahl dieses Datums griff der Papst eine orthodoxe Tradition auf und stellte so den Weltgebetstag von Anfang an in einen ökumenischen Kontext. Bereits im Jahr 1989 lud der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel Dimitrios „die ganze orthodoxe und christliche Welt“ ein, am 1. September „zum Schöpfer der Welt zu beten: mit Dankgebeten für die große Gabe der geschaffenen Welt und mit Bittgebeten für ihren Schutz und für ihre Erlösung“.

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) führte den ökumenischen Tag der Schöpfung auf dem zweiten Ökumenischen Kirchentag 2010 in München ein. Der 1948 gegründeten ACK in Deutschland gehören 18 Kirchen an. Sieben Kirchen sind Gastmitglieder, fünf ökumenische Organisationen haben Beobachterstatus. Derzeit ist Erzpriester Radu Constantin Miron Vorsitzender. Die Deutsche Bischofskonferenz wird durch Weihbischof Dr. Peter Birkhofer (Freiburg) vertreten.

Die Botschaft des Papstes zum Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung am 1. September 2024 finden Sie hier bei uns im Wortlaut auf Deutsch.



Informationen zu den Themen Bewahrung der Schöpfung, Klima und Umwelt sowie eine Sammlung der wichtigsten Äußerungen der Deutschen Bischofskonferenz finden Sie zudem bei der DBK auf der Themenseite Klima und Umwelt.



(pm - sst)