Bischof Oster: „Minis spürten, dass Franziskus ein Herz für sie hat“

Als „prägendes Erlebniß" beschreibt der Bischof von Passau, Stefan Oster, die internationale Ministrantenwallfahrt diese Woche in Rom. Im Interview mit Radio Vatikan zeigt er sich begeistert vom lebendingen Miteinander in den vergangenen intensiven Tagen und appelierte an die Minis: „Ihr seid Wallfahrer, ihr seid an den Gräbern der Apostel."

Wir sprachen mit dem Bischof von Passau über seine Eindrücke zur sich dem Ende neigenden Ministrantenwallfahrt. Unser Kollege Romano Pelosi traf Bischof Oster am Rande der Veranstaltung „Ask the bishop“, bei der verschiedene Bischöfe die Fragen der Ministrantinnen und Ministranten beantworten.



Vatican News: „Bischof Oster, was für eine Bilanz ziehen Sie nach dieser Ministrantenwallfahrt? Was hat Sie am meisten überrascht? Was hat Sie am meisten inspiriert?“

Bischof Oster: „Ich bin zunächst dankbar, dass wir wieder ähnlich viele Ministrantinnen und Ministranten hierher bekommen haben, wie es auch vor Corona war. Das heißt zumindest aus dem deutschsprachigen Raum. Das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung und ich erlebe das, obwohl es so heiß ist, dass die Jugendlichen wirklich überwiegend begeistert sind von dem, was sie hier erleben – das Miteinander - natürlich auch die Begegnung mit dem Heiligen Vater bei der großen Audienz. Aber auch ganz viele sind ja zum ersten Mal in ihrem Leben in Rom und erleben diese wunderbare Stadt. Und ich hoffe, dass es für die vielen Jugendlichen ein prägendes Ereignis für ihren Glauben ist, zu erleben: Sie sind nicht allein. Es gibt Tausende, Zigtausende, die mit ihnen im Glauben unterwegs sind. Und hier ist so ein bisschen Geburtsstätte von all dem, was wir glauben. Hier sind die Gräber der Apostel, und sie kommen hierher und merken, da geht wirklich was aus. Also mich hat es geprägt als 14-jähriger und ich hoffe, viele Jugendlichen lassen sich auch prägen.“

Vatican News: „Wie haben Sie den Papst gegenüber den Ministranten erlebt? Was hat er Ihnen mitgegeben?“

Bischof Oster: „Ja, also der Papst war zunächst mal überzeugt, zunächst mal als Person. Ich war ja oben, wo die anderen Bischöfe waren und da waren auch einige Jugendliche in dem Bereich des Altars. Und wie er auf die Jugendlichen zugeht, wie er mit ihnen redet. Mir hat einer aus meinem Bistum, ein Junge, ein Heft gezeigt, wo der Papst unterschrieben hat, als er mit seinem Rollstuhl da vorbeigefahren ist. Also man merkt, er mag die Menschen. Man merkt auch, er ist ein alter Mann mit 87 und ich habe mir gedacht, wie er sich da in den in das das Papamobil hineinquält. Das ist eine Riesenstrapaze. Und dann noch bei dieser Hitze. Ich glaube, ihn baut es auf, dass er mit Menschen und mit jungen Menschen zusammenkommt. Es gibt ihm auch selber Kraft, und die Jugendlichen spüren das. Sie spüren, dass er ein Herz für sie hat, dass er ein Herz für die Menschen hat. Und das hat diese Audienz zu einem wirklichen Erlebnis gemacht.“

Vatican News: „Was geben Sie den jungen Ministrantinnen und Ministranten jetzt mit auf den Weg, wenn sie zurück in ihre Heimatpfarreien gehen?“

Bischof Oster: „Dass sie hier als Wallfahrer waren und nicht als Touristen. Also ein Tourist geht hierher und guckt die Kunst an und genießt das gute Eis und das gute Wetter und vielleicht auch ein bisschen Gemeinschaft und fährt wieder heim. Ich habe ihnen gesagt: Ihr seid Wallfahrer, ihr seid an den Gräbern der Apostel, ihr seid an dem Ort, wo viele Christinnen und Christen ihr Leben gegeben haben für Christus. Und ich hoffe, dass ihr etwas von dem spüren könnt, auch in eurem eigenen Herzen, dass es um Jesus geht und um das Zeugnis für Jesus in der Welt geht. Und wenn ihr darin wachst und das auch mitnehmen könnt und auch immer wieder erinnern könnt, dann ist das vielleicht was Prägendes für euer Leben.“

Die Fragen stellte Romano Pelosi für Vatican News.

