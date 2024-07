Sommergespräche: Jasmine Dum-Tragut

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Sommergespräche unseres Partnersenders radio klassik Stephansdom. Jede Woche stellen wir Ihnen in einem Kurzbeitrag interessante Persönlichkeiten vor. Dieses Mal: Die österreichische Armenien-Expertin Jasmine Dum-Tragut. Das vollständige Gespräch gibt es als Podcast bei radio klassik Stephansdom zu hören.

Im Sommergespräch von radio klassik Stephansdom am Montagabend geht es um ein christliches Weltkulturerbe, das in Gefahr ist: die armenischen Kirchen, Klöster und Kreuzsteine an der Grenze zu Aserbaidschan und in der verlorengegangen Region Bergkarabach. Stefanie Jeller von radio klassik hat mit der österreichischen Armenienexpertin Jasmine Dum-Tragut gesprochen.

Hier ein Vorgeschmack auf die Sendung

Kreuzsteine in Noravank

Jasmine Dum-Tragut leitet das Zentrum zur Erforschung des christlichen Ostens an der Universität Salzburg. Das ganze Interview bringt radio klassik in der Reihe Sommergespräche am Montagabend um 17.30 Uhr und danach online auf der Website radioklassik.at. Hier finden Sie den Online-Beitrag und das gesamte Gespräch zum Nachhören.

Kreuzsteine in Angehakot

(radio klassik)