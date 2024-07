D: Präsident von missio Aachen zu zweiter Amtszeit berufen

Zweite Amtszeit für Pfarrer Dirk Bingener als Präsident des Internationalen Katholischen Missionswerkes „missio Aachen“ und des Kindermissionswerkes „Die Sternsinger“: für weitere fünf Jahre beriefen ihn das vatikanische Dikasterium für die Evangelisierung und die Deutsche Bischofskonferenz (DBK).

„Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir durch die erneute Ernennung entgegengebracht wird “, reagierte Bingener in einer Presseerklärung und zeigte sich tatkräftig, weiter Hilfe zu leisten. In über 90 Ländern, in denen beide Werke Projekte unterstützen, litten die Menschen weiterhin unter politischen und wirtschaftlichen Krisen, Kriegen, Flucht, Hunger und den Folgen des Klimawandels. „Diese Menschen nicht im Stich zu lassen, ist mir wichtig. Für sie ist die Kirche in ihrer Heimat oft der einzige Hoffnungsschimmer“, bekräftigte er.

Dabei werde missio Aachen die Entscheidungsverantwortung für Projekte stärker den kirchlichen Partnern in Afrika, Asien und Ozeanien übertragen, kündigte der Präsident an. Gleichzeitig soll in Deutschland die weltkirchliche Bildungsarbeit weiter profiliert werden. „Veränderung hin zu einer gerechteren und friedlicheren Welt braucht konkrete Solidarität, aber eben auch den Bewusstseinswandel hier bei uns“, skizzierte Pfarrer Bingener die zentrale Aufgabe für missio Aachen und das Kindermissionswerk Die Sternsinger in den kommenden fünf Jahren.

„Sternsingen ist ein Schatz, der uns anvertraut ist“

„Für das Kindermissionswerk ist das Sternsingen ein Schatz, der uns anvertraut ist. Für uns gilt es diese Tradition zu bewahren, das großartige Engagement der ehrenamtlich aktiven Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen bestmöglich zu unterstützen und zugleich die Aktion behutsam weiterzuentwickeln“, führte Pfarrer Bingener weiter aus.

Das Kindermissionswerk Die Sternsinger verfügte im vergangenen Jahr über Mittel von rund 71 Millionen Euro, missio Aachen über knapp 50 Millionen Euro für die Auslandsprojektarbeit sowie die weltkirchliche Bildungsarbeit und Kampagnen in Deutschland. Dazu zählen etwa die bundesweite Sternsingeraktion im Januar und bei missio Aachen die Aktion Schutzengel und der Monat der Weltmission.

Einsatz für Bildung, Ordensfrauen und Religionsfreiheit

In der Auslandsarbeit liegen die Schwerpunkte des Kindermissionswerkes Die Sternsinger auf Projekten im globalen Süden und Osteuropa, die die Lage von Kindern in den Bereichen Bildung und Gesundheit verbessern. Für missio Aachen stehen in Afrika, Asien und Ozeanien pastorale und soziale Projekte sowie die Aus- und Weiterbildung kirchlichen Personals im Mittelpunkt. Davon profitieren insbesondere Ordensfrauen. Ein weiterer Schwerpunkt im globalen Süden und Deutschland ist der Einsatz für Religionsfreiheit. Zusammen fördern beide Werke derzeit rund 2.500 Auslandsprojekte.

