D: 90-Jähriger in Kirche eingeschlossen - Hilferuf mit Glocken

Weil er im thüringischen Apolda in einer Kirche eingeschlossen worden war, betätigte ein 90-Jähriger mitten in der Nacht das Glockengeläut, um auf sich aufmerksam zu machen. Ein Polizist hörte um 3.15 Uhr in der Nacht zum Sonntag die Glocken und wurde wegen der unüblichen Zeit stutzig, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der herbeigerufene Pfarrer befreite schließlich den Senioren aus dem Gotteshaus. Der Mann berichtete, er habe am Abend eine Veranstaltung in der Kirche besucht und sei danach versehentlich eingeschlossen worden. „Nach langer Suche fand er die Bedienung des Kirchengeläuts und schaltete dieses ein", so die Polizei. Zuvor war der Mann von den Pflegekräften seines Seniorenheims als vermisst gemeldet worden. Der Senior, der mit Rollator unterwegs war, sei als „äußerst zuverlässig und orientiert" beschrieben worden. (kna - sst)

