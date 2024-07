Kirchturmglocken

Südtirol: Glockenläuten gegen Hunger auf der Welt

Diesen Freitag (2. August), läuten die Kirchenglocken in ganz Südtirol um 15 Uhr aus einem besonderen Grund: Auf Initiative von Bischof Ivo Muser und in Unterstützung der Caritas-Kampagne „Hunger macht keine Ferien“ will das außergewöhnliche Glockenläuten auf die drängende weltweite Hungerkrise aufmerksam machen.

„Die Glocken läuten für Millionen von Menschen, die nicht genug zu essen haben, für Millionen von Kindern, die keine Zukunft haben. Gerade zur Sterbestunde Jesu drückt dieses Läuten aus, dass uns das Leid der Menschen in anderen Teilen der Welt etwas angeht", erklärt der Bischof der Diözese Bozen-Brixen in einer Pressemitteilung vom Dienstag zur Aktion. „Stilles Sterben, weitab der medialen Berichterstattung. Doch wir können helfen" Die Situation sei dramatisch, betont Bischof Muser: „Es ist ein stilles Sterben, weitab der medialen Berichterstattung. Doch wir können helfen, indem wir diese Frauen, Männer und Kinder in unsere Gebete einschließen und durch konkrete Unterstützung das Leid lindern." Kampagne der Caritas Diözese Bozen-Brixen - Hunger macht keine Ferien Caritas: Gemeinsam Hunger und Armut bekämpfen „Hunger und Armut können besiegt werden. In unseren Projekten in afrikanischen Partnerländern erleben wir, wie wirksam unsere Hilfe ist", ergänzt die örtliche Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer. „Besonders unsere Schulprojekte sind darauf ausgerichtet, den Kindern nicht nur Bildung, sondern auch Essen zu bieten – oft ihre einzige Mahlzeit am Tag. 72.000 Kinder sind in diese Projekte eingebunden, die wir dank der Südtiroler Spenderinnen und Spender durchführen können. Bildung ist das einzige, das ihnen neue Perspektiven eröffnet und ein Überleben in ihrer Heimat möglich macht." (pm - sst)