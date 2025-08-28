瑪利亞餐食組織新目標：為超過300萬名兒童供餐

瑪利亞餐食組織創辦人兼董事麥克法蘭－巴羅在里米尼大會上向本新聞網表示：「我們感受到蒙召臨在於世界上人們沒有聲音的地方。」

（梵蒂岡新聞網）「因著我們的支持，超過3百萬名孩童每天得以在學校飽餐一頓。」瑪利亞餐食（Mary’s Meals）組織創辦人兼董事麥克法蘭－巴羅（Magnus MacFarlane-Barrow）8月27日在里米尼大會接受本新聞網採訪，分享了這個目標。該項目的名稱是「超過3百萬」，將於9月8日聖母誕辰慶日正式宣布。瑪利亞餐食的組織名稱正是向童貞榮福瑪利亞致敬。

20多年如一日的工作

麥克法蘭－巴羅表示，「我們從2002年開始為一百多名孩童提供餐食，當時我們根本想不到我們的工作會以如此驚人的方式成長」。這項慈善工作的創始人今天渴望將這訊息、「希望的訊息」帶來里米尼各民族友誼大會。他指出，「在這個問題重重的世界裡，有些善事可以萌芽。我們所做的簡單舉動為人們的生命帶來改變，使整個團體產生變化」。

關於這一切，麥克法蘭－巴羅在里米尼大會的「只有正義還不夠，也需要愛德」座談會上，與英國上議院議員伯德（John Bird）爵士，以及意大利一個食物銀行基金會（Fondazione Banco Alimentare ETS）主席皮烏里（Marco Piuri）進行對話。

在乏人問津的地方加磚添瓦

瑪利亞餐食組織主要在世界上似乎遭到新聞媒體和國際政治忽視的地方貢獻心力。在非洲馬拉維和贊比亞，其成長相當顯著，雖然遇到旱災、水患和經濟困難，受援助的孩子還是分別達到了130萬和60萬人。

在埃塞俄比亞陷入戰火的提格雷地區，在短短兩年內，受惠者從3萬人增長為24.5萬人。而在暴力頻發、政局動盪的海地，今天有超過19.6萬名未成年人每天在學校領取餐食。

相較於2024年，今年得到援助的孩子增加了大約80萬人。面對這些地方居高不下的小學輟學問題，研究顯示，在學校供餐的項目大大地刺激了就學率。

最美的滿足

供餐項目的力量就在於它很簡單：在教育場所提供安全又營養的餐食，有助於鼓勵兒童上學，為孩子提供新的未來機會。麥克法蘭－巴羅指出，最美的滿足即在於此：「我們感受到蒙召臨在於世界上人們沒有聲音的地方。我們希望與這些團體攜手同行幾年，尤其是被我們的媒體遺忘的團體。在學校飽餐一頓，能讓學童對未來有不同的設想。更美的一面是與青年、與他們的創意和信仰並肩前行」。

獻給聖母的生日禮物

秉持這個精神，麥克法蘭－巴羅表示，該組織將於9月8日聖母誕辰慶日正式宣布一個新的目標。他解釋道：「我們之所以選擇這一天，是因為我們想要把這份禮物獻給耶穌的母親、瑪利亞。瑪利亞的餐食是屬於她的，我們渴望以這種方式為她慶生：這將是幸福的一天。」

