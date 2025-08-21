格拉齊亞諾·莫塔安息主懷，梵蒂岡電台的歷史性合作者

資深記者格拉齊亞諾·莫塔8月19日清晨在羅馬安息主懷，享年96歲。多年來，他為梵蒂岡廣播電台的聽眾帶來分析與報道，尤其聚焦中東地區，他對該地區有著深厚的認識。隆巴爾迪神父評價他是“熱愛本職工作的專業人士，他的思路與創意總是源源不斷”。

（梵蒂岡新聞網）梵蒂岡電台的歷史性合作者、資深記者格拉齊亞諾·莫塔（Graziano Motta）8月19日清晨在羅馬安息主懷，享年96歲。

緬懷格拉齊亞諾·莫塔既容易又困難。容易，因為他是那種“健康的傳播者”，無論是人性還是對新聞事業的熱忱，都能感染與他交談的人。困難，因為幾乎不可能用幾句話概括他的傳播工作。他是記者，同時也是作家、評論員、演講家、音樂評論家等等。他擁有多元化的文化素養，這既得益於他認真的學習，也得益於他在歐洲各地擔任安莎社記者時積累的豐富經驗：巴爾幹半島、黎巴嫩、然後是聖地，這些地區在那些年里經歷了與今天同樣的痛苦。但這些只是他眾多工作的一部分，他從中汲取養分，為梵蒂岡廣播電台製作新聞報道，每天在不同版本的廣播新聞中播出。他亦曾為《未來報》（Avvenire）和《羅馬觀察報》（L’Osservatore Romano）撰稿。更重要的是，格拉齊亞諾·莫塔是一位有著深厚信仰的人，他的身份為他在戰火與暴力中所見的苦難與被踐踏的人性賦予了特殊的意義和價值。

從禧年到聖保祿年

在他最後的職務中，值得一提的是參與2000年大禧年的傳播工作。當時，他已多年擔任耶路撒冷拉丁禮宗主教區的新聞負責人。梵蒂岡電台台長隆巴爾迪（Federico Lombardi）神父請他負責組織並領導一個每日通訊辦公室，聚集了七種語言的編輯。回到意大利後，2007年，他又受時任城外聖保祿大殿總鐸蒙特澤莫洛樞機（Andrea Cordero Lanza di Montezemolo）的邀請，出任聖保祿年（Anno Paolino）的新聞負責人。其後，從2011至2014年，他在梵蒂岡負責聖墓騎士團總會的傳播工作，並擔任《聖墓騎士團年鑒》（Annales）的副主編。

隆巴爾迪神父：清晰而充滿熱忱的聲音

“他的報道，無論是政治社會局勢，還是教會活動，都始終內容豐富，且在電台播報時，他的聲音始終清晰而充滿熱情。可以感受到他是真心熱愛新聞事業，對自己所報道的內容充滿興趣，同時也受深厚信仰所驅動。”隆巴爾迪神父在接受採訪時，深情回憶與格拉齊亞諾共同工作的歲月。“對我們而言，他是一位朋友，每次聽到他的聲音都能感受到他的熱忱，他的思路與創意總是源源不斷。”談及2000年禧年，隆巴爾迪神父說：“正是他提出要在耶路撒冷成立一個國際編輯部，與多位合作者一起，每天為我們提供多語言的稿件，讓我們也能在耶路撒冷的中心體驗禧年。我們今天深情懷念他，以高度的專業敬意紀念他，同時以基督徒的平安之心銘記他。因著他那充滿活力的信仰，即便在告別的時刻，我們也能以平靜的心來追憶他。”

在生命最後時光，他常向朋友們坦言，自己已“準備好去見天主”。他深知團體與分享的重要，也積極參與當地社會與教會的生活，與他人相處時總是充滿喜悅與感激。他樂於向所有人學習，也總是慷慨地把自己的一份經驗、學識與人性贈予他人。

