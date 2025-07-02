梵蒂岡電台參加在倫敦召開的歐洲廣播聯盟會議

歐洲廣播聯盟第94屆全體大會目前在倫敦英國廣播公司舉行，國際媒體界的代表們出席會議，聖座傳播部編輯部門副主任吉索蒂代表梵蒂岡電台出席會議。

（梵蒂岡新聞網）在歐洲廣播聯盟成立75週年的機會上，該廣播聯盟全體大會於7月2日至4日在英國倫敦英國廣播公司總部舉行。來自歐洲的所有廣播電台和電視台的記者齊聚倫敦，討論傳播領域最迫切的議題：諸如人工智能、新聞自由和打擊假新聞等。

目前，歐洲廣播聯盟擁有112個來自50多個國家的組織，它們不僅來自歐洲，也來自地中海、北非和中東地區，其中包括一些重要的傳媒機構，如英國廣播公司、意大利廣播電視公司以及梵蒂岡廣播電台。梵蒂岡廣播電台是歐洲廣播聯盟的創始成員，聖座傳播部編輯部門副主任吉索蒂（Alessandro Gisotti）代表梵蒂岡電台出席會議。

75年來，歐洲廣播聯盟始終致力支持公共信息服務和技術創新的價值，以更好的傳播造福眾人。本屆全體大會議程主題，包括數字創新發展、公共媒體的可持續性、打擊虛假新聞，以及在越來越兩極化的世界中，廣播組織在促進社會凝聚力方面發揮的作用。

梵蒂岡廣播電台自歐洲廣播聯盟成立起一直參加其大會，這是它使命的一部分，該電台的核心使命是通過媒體傳播教會的訊息。教宗良十四世最近對梵蒂岡廣播電台發射中心的視察就充分體現了教會對傳媒工作的重視。在視察中，教宗說，他在拉丁美洲和非洲傳教期間，能收聽梵蒂岡電台的短波廣播節目是一件寶貴的事，梵蒂岡電台的短波廣播能抵達那些只有少數電台才能觸及的地方，教宗肯定了傳播工作的福傳價值。

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