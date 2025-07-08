德克薩斯州發生洪災，死亡人數攀升至82人

美國德州近日發生嚴重洪災，瓜達盧佩河氾濫引發嚴重災情，導致82人罹難，目前仍有41人失蹤。全國對水患緊急應對機制的管理問題爭議日益升高。

（梵蒂岡新聞網）上週五發生在德州的洪災原因是地勢陡峭、土壤貧瘠幾乎無法吸收暴雨、加上從平原吹來的濕潤空氣，以及瓜達盧佩河的暴漲，導致82人罹難，其中包括28名參加夏令營的女孩，目前仍有41人失聯。

《華爾街日報》引用2021年的一份研究報告指出：從1959年至2019年間，德州因洪水造成的死亡人數高達1069人。德州的“閃電洪水走廊”（Flash Flood Alley）一直被視為全美最危險的洪水高風險區之一。該區地形使得暴雨來襲時雨水無法迅速排出，加上土層淺薄、地勢高低起伏，短時間內極易形成暴漲的洪流。至於這次發生在克爾（Kerr ）郡的災情，雖然最終發布了警報，但為時已晚。正如該郡最高行政官員所說：“沒有人預料到這場洪水，我們根本沒有預警系統。”

目前已成功救出逾850人，但外界指出這場悲劇的真正問題，除了極端氣候本身外，更在於政治上組織不當，和在洪水高風險地區缺乏妥善的規劃與災害管理。

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