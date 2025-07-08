烏克蘭遭遇猛烈轟炸，羅馬將舉行烏克蘭重建會議

俄羅斯無人機和導彈襲擊烏克蘭，目標包括民用基礎設施與軍事徵兵中心。莫斯科宣稱在哈爾科夫地區取得新進展。與此同時，羅馬將於7月10日至11日舉行烏克蘭重建會議。

（梵蒂岡新聞網）俄烏衝突的加劇表明了戰場局勢依然嚴峻，使得外交合作變得更加迫切。烏克蘭總統澤連斯基努力加強與西方主要盟友的聯繫，特別是與美國總統特朗普。烏克蘭重建會議參與人數超過3500人，約有100個官方代表團與40個國際組織出席。

羅馬將舉行烏克蘭重建會議

在國際舞台上，有關烏克蘭重建的議題引發了廣泛討論。這一議題需要具備長遠視野和國際間的合作協調。在此背景下，烏克蘭重建會議（URC）將於7月10日至11日，在羅馬舉行。會議由烏克蘭與德國政府共同籌辦，旨在擬定具體戰略以推動烏克蘭重建，並特別關注基礎設施、醫療、教育和社會包容等關鍵領域。

女性角色

烏克蘭重建會議前夕，即7月9日，联合国妇女署意大利分會舉行一場會議，會議重申女性在和平與國家重建中的核心作用，並推動其實質參與。儘管女性的角色經常被忽視，但根據聯合國數據，女性往往是戰爭中受影響最大的群體。自2022年以來，已有超過4300名烏克蘭女性在戰爭中喪生，近1.1萬女性受傷。此外，根據聯合國監察團的統計，從2022年2月到2024年12月，在戰爭地區至少發生了433起性暴力性侵事件。

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