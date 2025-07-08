門東薩樞機為2026年扎耶德獎評委會成員

第七屆扎耶德獎評審委員會六名成員已確定，他們中有聖座文化教育部部長門東薩樞機、歐洲理事會前任主席米歇爾，以及聯合國兒童基金會執行主任拉塞爾女士。

（梵蒂岡新聞網）2026年扎耶德人類兄弟情誼獎評審委員會成員名單已於7月7日公布，這六名成員來自非洲、亞洲、歐洲、中東和美洲，他們代表著文化、法律和保護兒童等不同領域。該獎項的目的是嘉獎在促進人類友愛及和睦共處方面取得進展的個人或組織。扎耶德獎於2019年設立，以阿拉伯聯合酋長國創始人扎耶德（Zayed bin Sultan Al Nahyan）的名字命名，獎金為一百萬美元。

扎耶德獎評委會將對來自60多個國家提名的候選人進行評審。六位評審委員會成員中，有聖座文化教育部部長門東薩（José Tolentino de Mendonça）樞機。他在一份聲明中指出，他的委任是“方濟各教宗的寶貴遺產的一部分”，在他的啟發下設立了該獎項。

樞機接著指出，“我接受方濟各教宗委託給我的這項責任，並與整個評審委員會一起承擔這責任，向那些踐行人類兄弟情誼價值的人”表達敬意。“本著服務和服從教宗良的精神，我期待著評选候選人，也渴望認識许多正在改變世界的人”。

扎耶德獎評委會另一位成員是聯合國兒童基金會執行主任拉塞爾（Catherine Russell）女士。她強調說，該獎項在推動《人類兄弟情誼文件》的內容，它也包括兒童的權利和福祉，這與聯合國兒童基金會保護世界各地兒童權利的使命完全一致。

評審委員會成員馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）是非洲聯盟委員會前任主席，他一直致力於促進非洲和世界的團結。除了上述成員外，扎耶德獎評審委員會另外三位成員分別是：歐洲理事會前任主席米歇爾（Charles Michel）、烏茲別克斯坦總統辦公廳主任米爾濟約耶娃女士，以及法官薩拉姆（Abdelsalam）。

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